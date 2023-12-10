تحذير.. علامات تكشف عن نقص الكالسيوم في جسمك

أوضح الطبيب تشاد ديل من المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" بولاية أوهايو الأميركية أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على قوة العظام فحسب، بل إنه يعتبر من العناصر الهامة للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.

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ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:



هشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:

أكد الطبيب تشاد يل على أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.



التعب المستمر

وعادة ما يرتبط النقص الواضح في الكالسيوم بالشعور المستمر بالتعب، لأنه من المواد المغذية للخلايا، بالإضافة إلى زيادة خطر تسوس الأسنان، والإصابة بالتهاب اللثة، وأمراض اللثة الأخرى.



مشاكل العضلات

ويساهم الكالسيوم أيضاً في قوة العضلات، ويلعب دوراً هاماً للغاية في شد وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب والتشنجات في العضلات.

ومن الممكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضاً إلى عدم انتظام نبضات القلب، والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، كما أظهرت دراسة حديثة أن لنقص الكالسيوم علاقة بخطر الإصابة بالإكتئاب.

ودائماً ما ينصح الأطباء باتباع بنظام غذائي متوازن يحتوي على الكالسيوم الكافي للجسم، والموجود في منتجات الألبان والكرنب والبروكلي والخضروات الورقية والسردين واللوز والسمسم والمياه المعدنية المحتوية على الكالسيوم وبذور الشيا.