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صحة

علامات خطيرة تؤكد نقص الكالسيوم في جسمك.. تعرفوا عليها!

Lebanon 24
10-12-2023 | 11:55
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أوضح الطبيب تشاد ديل من المركز الطبي "كليفلاند كلينيك" بولاية أوهايو الأميركية أن أهمية الكالسيوم لا تقتصر على قوة العظام فحسب، بل إنه يعتبر من العناصر الهامة للعديد من العمليات الحيوية في الجسم.

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ويمكن التعرف على نقص الكالسيوم في الجسم من خلال ظهور العديد من الأعراض، ومنها:

هشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام
أكد الطبيب تشاد يل أن أعراض نقص الكالسيوم لا تبدأ مباشرة بعد نقص إمداد الجسم، لكنها تظهر بمرور الوقت على أجهزة الجسم، والتي يمكن أن تتطور إلى زيادة خطر الإصابة بهشاشة العظام وانخفاض كتلة العظام.

التعب المستمر
وعادة ما يرتبط النقص الواضح في الكالسيوم بالشعور المستمر بالتعب، لأنه من المواد المغذية للخلايا، بالإضافة إلى زيادة خطر تسوس الأسنان، والإصابة بالتهاب اللثة، وأمراض اللثة الأخرى.

مشاكل العضلات
ويساهم الكالسيوم أيضاً في قوة العضلات، ويلعب دوراً هاماً للغاية في شد وارتخاء العضلات، ويتسبب نقص الكالسيوم في ظهور الآلام والتصلب والتشنجات في العضلات.
ومن الممكن أن يؤدي نقص الكالسيوم أيضاً إلى عدم انتظام نبضات القلب، والتأثير على الأعصاب والشعور بوخز أو تنميل في الأطراف، كما أظهرت دراسة حديثة أن لنقص الكالسيوم علاقة بخطر الإصابة بالاكتئاب.
ودائماً ما ينصح الأطباء باتباع بنظام غذائي متوازن يحتوي على الكالسيوم الكافي للجسم، والموجود في منتجات الألبان والكرنب والبروكلي والخضراوات الورقية والسردين واللوز والسمسم والمياه المعدنية المحتوية على الكالسيوم وبذور الشيا.
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