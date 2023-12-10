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صحة
لماذا علينا تلقي لقاح الإنفلونزا؟
Lebanon 24
10-12-2023
|
23:00
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مع بدء موسم الشتاء يحث الأطباء على تلقي لقاح الإنفلونزا، خاصة قبل السفر في العطلة؛ فما أهمية اللقاح؟ وكم وقتا يحتاج من الوقت حتى يوفر الحماية؟
وقالت مؤسسة حمد الطبية في قطر إن لقاح الإنفلونزا يسهم في حماية الأفراد من الأثار الشديدة المحتملة للإنفلونزا، وتقليل خطر انتشارها، كما يسهم في تحصين المجتمع بشكل أوسع.
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وقالت الدكتورة منى المسلماني المدير الطبي لمستشفى حمد العام والرئيس التنفيذي لمركز الأمراض الانتقالية، إن بناء المناعة ضد الإنفلونزا تحتاج إلى فترة من الوقت.
وأضافت "من المهم الانتباه إلى أن لقاح الإنفلونزا يحتاج فترة أسبوعين لتوفير الحماية الكاملة. ومن خلال الحصول على اللقاح قبل عطلة الشتاء، يضمن الأفراد حصانتهم بأفضل وسيلة دفاعية ضد الإصابة بالإنفلونزا عند سفرهم.
وتابعت الدكتورة منى، يوفر لقاح الإنفلونزا طبقة مهمة من الحماية ضد المرض، ويقلل من فرص الإصابة بالمرض أثناء السفر.
وقالت، "ننصح الجميع -بغض الطرف عن العمر أو الحالة الصحية- بالحصول على جرعة اللقاح ضد الإنفلونزا في أقرب فرصة ممكنة فمن خلال القيام بذلك، لا يحمي الأفراد أنفسهم فحسب، بل يسهمون -أيضا- في حماية الصحة العامة وصحة مجتمعاتهم".
سلامة لقاح الإنفلونزا
يجب أن يحصل كل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر فما فوق على لقاح الإنفلونزا، خاصة المجموعات عالية الخطورة؛ مثل: الحوامل والأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عاما، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة والأطفال.
وأكدت الدكتورة منى المسلماني، على سلامة لقاح الإنفلونزا، الذي يُختبر بدقة للتأكد من فعاليته وسلامته من قِبل السلطات الصحية العالمية.
وقالت "تؤكد مراكز مكافحة الأمراض في الولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية باستمرار على سلامة لقاح الإنفلونزا. يُعطى لقاح الإنفلونزا منذ عقود ويوفر الحماية لملايين الأفراد حول العالم. ويؤكد تاريخ اللقاح الطويل من الاستخدام الآمن على موثوقيته، والثقة التي يضعها خبراء الصحة في قدرته على الوقاية من الإنفلونزا".
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