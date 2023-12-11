تجنبوها... أطعمة "تسد" الأوعية الدموية

كشفت الدكتورة آنا كورنيفيتش أخصائية أمراض القلب، الأطعمة التي قد يؤدي الإفراط في تناولها إلى انسداد الأوعية الدموية.





ووفقا للدكتورة، خلافا للاعتقاد السائد، تصلب الشرايين لا يحدث نتيجة الإفراط في تناول اللحوم الدهنية على اختلاف أنواعها، وإنما بسبب السكر. لذلك يجب أولا وقبل كل شيء الحد من استهلاك الأطعمة ذات المؤشر الجلايسيمي المرتفع والحلويات والمنتجات المصنوعة من الدقيق الأبيض والحبوب السريعة والأرز الأبيض.

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وتقول: "تصلب الشرايين لا يرتبط بشكل مباشر باستهلاك الدهون، بل باستهلاك الكربوهيدرات. جميع أنواع الحلويات ضارة للجسم. وهذا لا يتعلق فقط بالوزن الزائد، ولكن أيضا بتصلب الشرايين ومشكلات في الأوعية الدموية".

وتشير الأخصائية إلى أن الإدمان على تناول الأطعمة المحتوية على السكر ينعكس على المظهر الخارجي أيضا، حيث بسبب غلوزة الكولاجين الناجمة عن الإفراط في تناول الأطعمة المحلاة يمكن أن يؤدي إلى ظهور التجاعيد وترهل الجلد وفرط التصبغ والتورم.

ووفقا لها يزداد خطر انسداد الأوعية الدموية بسبب قلة النشاط البدني والتدخين وتعاطي الكحول.