يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم.. ماذا تعرفون عن فيروس RSV؟

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أشار البروفيسور ماركوس كروغر إلى ان الفيروس التنفسي المخلوي المعروف اختصارا بـ RSV هو فيروس ينتشر عبر الرذاذ خلال فصل الشتاء، وعادة ما يصيب الأطفال خلال أول عامين من عمرهم.وأوضح كروغر، كبير الأطباء في وحدة العناية المركزة للأطفال في مستشفى ميونخ شفابين غوهارلاخينغ، أن أعراض الإصابة بالفيروس التنفسي المخلوي، تتمثل في عدم القدرة على التنفس الجيد من الأنف والتعرق والاضطراب والحمى (أعلى من 38.5 درجة).وتشمل الأعراض أيضاً السعال الشديد والتنفس السريع المصحوب بصوت صفير أو خشخشة، إضافة إلى جفاف الجلد، وتغير لون الجلد والشفاه إلى اللون الأزرق، وهو ما يحدث بسبب نقص الأكسجين بالدم.وعند ملاحظة هذه الأعراض، ينبغي عرض الطفل على الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب.ويتم العلاج بواسطة مضادات الفيروسات والأدوية الخافضة للحرارة والأدوية الموسعة للشعب الهوائية وقطرات الأنف لمواجهة انسداد الأنف، إضافة إلى تناول السوائل على نحو كاف لمواجهة الجفاف.