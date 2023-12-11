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صحة

غسل اليدين: ما يجب فعله وما لا يجب فعله

Lebanon 24
11-12-2023 | 13:00
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وفقا للدكتور دينيس باني، يمكن أن تؤدي النظافة المفرطة إلى اختلال توازن البكتيريا الطبيعية للجلد والأغشية المخاطية وخلق ظروف ملائمة لتكاثر الكائنات الحية الدقيقة.

  
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ووقال الدكتور: "بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الاستخدام المستمر للمواد المضادة للبكتيريا إلى تطور مقاومة الميكروبات لمضادات الحيوية، فضلا عن زيادة الحساسية وأمراض المناعة الذاتية. وقد أظهرت الدراسات العلمية أن الأطفال الذين ينشأون في ظروف شديدة التعقيم هم أكثر عرضة للمعاناة من الحساسية، بما في ذلك الربو القصبي. ويفسر ذلك بغياب "أعداء" حقيقيين، لذلك تبدأ منظومة المناعة بمهاجمة خلايا الجسم نفسه".

 

ووفقا للطبيب، من الضروري في نفس الوقت اتباع قواعد النظافة الشخصية. لأنها تساعد على تجنب الإصابة بعدد من أمراض الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي والجلد. أي يجب أن يكون هناك توازن بين إجراءات السلامة والنظافة المفرطة التي تضر الجسم.

 

ويقول: "يجب غسل اليدين بصورة دورية خاصة قبل تناول الطعام وبعد المرحاض والأماكن العامة أو التواصل مع شخص مريض. وعموما يجب ألا تقل مدة غسل اليدين عن 20 ثانية". (روسيا اليوم)

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