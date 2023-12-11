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صحة

دولة عربية توصي مواطنيها بتناول هذا الفيتامين.. لماذا؟

Lebanon 24
11-12-2023 | 14:00
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أوصت هيئة الدواء المصرية المواطنين المصريين بضرورة تناول الكوبالامين، والذي يعرف باسم فيتامين ب 12، يومياً، وذلك تفادياً للتعرض للعديد من المشكلات الصحية، على رأسها فقر الدم.
وأشارت هيئة الدواء إلى إمكانية الحصول عليه إما عن طريق المكملات الغذائية أو الأطعمة الغنية به، وذلك لجميع الفئات العمرية.
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ويعرف الكوبالامين باسم فيتامين ب 12، ويلعب دوراً أساسياً في الحفاظ على صحة الجسم، وتحديداً وظائف الأعصاب ووظائف الحمض النووي.
يتوافر الكوبالامين في اللحوم والأسماك والبيض والدواجن والزبادي والكبدة، وهو من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء، وهذا يعني أن الجسم لا يقوم بتخزينه، بل يخرج جزء منه عن طريق البول، وبالتالي يحتاج إليه الجسم بشكل يومي ومستمر.




المصدر: الشروق - مصراوي

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