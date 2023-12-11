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صحة

غسل الشعر في صالون التجميل قد يسبب سكتة دماغية

Lebanon 24
11-12-2023 | 16:00
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لا يعرف كثير من الأشخاص أن غسيل الشعر فى صالونات التجميل أو الكوافير قد يتسبب فى الإصابة بسكتة دماغية، ورغم أنها حالة نادرة لكن يمكن أن تكون خطيرة.

 

ومتلازمة السكتة الدماغية فى صالونات التجميل أصيب بها عدد من الحالات عالميا لأفراد يعانون من السكتات الدماغية أو أعراض عصبية أخرى بعد إجراءات معينة في صالون التجميل.

 

وغسيل الشعر فى صالون التجميل قد يؤدى للإصابة بالسكتة الدماغية عندما تكون الرقبة مفرطة التمدد فوق حوض الغسيل، ما يؤدى إلى وضع معين قد يؤثر على تدفق الدم إلى الدماغ، ويمكن أن يؤدي فرط التمدد المطول هذا نظريًا إلى تلف الشرايين في الرقبة، ما يؤدي إلى تكوين جلطات دموية، والتي يمكن أن تنتقل بعد ذلك إلى الدماغ وتسبب سكتة دماغية.

 
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وأن العامل الرئيسي هو فرط تمدد الرقبة، خاصة عندما يقترن بعوامل الخطر الأخرى، مثل أمراض الأوعية الدموية أو وجود تشوهات في الشرايين. 

 

أعراض السكتة الدماغية بعد غسيل الشعر فى صالون التجميل

 

تشمل أعراض السكتة الدماغية بعد غسيل الشعر فى صالون التجميل ظهور مفاجئ للصداع، والدوخة، واضطرابات بصرية، وضعف أو تنميل فى أحد جانبي الجسم - وكلها علامات نموذجية للسكتة الدماغية.

 

ومتلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل نادرة للغاية، ويمكن للغالبية العظمى من الناس غسل شعرهم في صالون التجميل دون أي مشاكل، يجب على الأفراد الذين يعانون من حالات طبية موجودة مسبقًا أو عوامل خطر الإصابة بالسكتة الدماغية توخي الحذر بشكل خاص.

 

 

 

الوقاية من السكتة الدماغية

للتخفيف من خطر الإصابة بمتلازمة السكتة الدماغية في صالونات التجميل، يجب أن تكون على دراية بأهمية دعم الرقبة المناسب أثناء غسل الشعر.

 

ويجب تصميم كراسي وأحواض الصالون لتوفير الدعم الكافي للرقبة والرأس لتجنب التمدد الزائد.

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