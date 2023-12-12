بسبب "شبك معدني" في المريء... عانى من السعال وضيق التنفس (صورة)

تمكن الأطباء في مدينة فيدنويي الروسية، من إجراء عملية ناجحة لسحب شبك معدني من مريء رجل كان قد جاء إلى المستشفى يعاني من أعراض السعال وضيق التنفس.

وتبعا لقناة 360 tv الروسية تم إدخال رجل يبلغ من العمر 37 عاما إلى المستشفى في مدينة فيدنويي بسبب شكوى من السعال وصعوبة التنفس والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق، ليكتشف الأطباء في أثناء الفحص وجود شبك معدني في المريء لديه، وأجروا له عملية وأزالوا الشبك من جسمه.

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وأشار الأطباء إلى أن الرجل لم يستطع أن يشرح كيف وصل الشبك إلى جوفه، وكان قطر الشبك نحو سنتيمترين، وفي أثناء إزالة هذا الجسم كانت هناك خطورة من إلحاق أضرار بجدار المريء لديه.





ومن جهتها قالت تاتيانا شاشكوفا رئيسة قسم التشخيص السريري في المشفى التي أجريت فيها عملية إنقاذ الرجل: "قررنا إزالة الجسم الغريب من مريء الرجل باستخدام ملقط يستعمل لجمع الخزعات البيولوجية، العملية أجريت تحت التخدير الموضعي واستغرقت نصف ساعة". (RT)