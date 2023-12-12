Advertisement

صحة

بسبب "شبك معدني" في المريء... عانى من السعال وضيق التنفس (صورة)

Lebanon 24
12-12-2023 | 00:13
A-
A+
Doc-P-1140223-638379622220320415.jpg
Doc-P-1140223-638379622220320415.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تمكن الأطباء في مدينة فيدنويي الروسية، من إجراء عملية ناجحة لسحب شبك معدني من مريء رجل كان قد جاء إلى المستشفى يعاني من أعراض السعال وضيق التنفس.
 
وتبعا لقناة 360 tv الروسية تم إدخال رجل يبلغ من العمر 37 عاما إلى المستشفى في مدينة فيدنويي بسبب شكوى من السعال وصعوبة التنفس والإحساس بوجود جسم غريب في الحلق، ليكتشف الأطباء في أثناء الفحص وجود شبك معدني في المريء لديه، وأجروا له عملية وأزالوا الشبك من جسمه.
Advertisement
 
 
وأشار الأطباء إلى أن الرجل لم يستطع أن يشرح كيف وصل الشبك إلى جوفه، وكان قطر الشبك نحو سنتيمترين، وفي أثناء إزالة هذا الجسم كانت هناك خطورة من إلحاق أضرار بجدار المريء لديه.


ومن جهتها قالت تاتيانا شاشكوفا رئيسة قسم التشخيص السريري في المشفى التي أجريت فيها عملية إنقاذ الرجل: "قررنا إزالة الجسم الغريب من مريء الرجل باستخدام ملقط يستعمل لجمع الخزعات البيولوجية، العملية أجريت تحت التخدير الموضعي واستغرقت نصف ساعة". (RT)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:31 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:21 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:30 | 2023-12-12
16:00 | 2023-12-11
14:00 | 2023-12-11
13:00 | 2023-12-11
10:00 | 2023-12-11
09:15 | 2023-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24