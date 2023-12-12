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صحة

خبر سارّ لمحبّي السوشي... الواسابي رائع للقدرات الذهنية!

Lebanon 24
12-12-2023 | 08:00
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كشفت دراسة أجريت في اليابان أن نبات الواسابي، الذي يدخل في وصفات السوشي اليابانية الشهيرة، يعزز القدرات الذهنية والذاكرة لدى الانسان.

ويقول الباحث روي نوتشي الأستاذ المساعد من معهد التنمية والشيخوخة والسرطان التابع لجامعة توهوكو اليابانية إن الدراسات التي أجريت على نبات الواسابي أسفرت عن نتائج مثيرة للدهشة، رغم أنها تستند على عدد محدود من المتطوعين الأصحاء.
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يذكر أن الواسابي من فصيلة النباتات الصليبية، التي تضم الكرنب والخردل، ويعرف باسم الفجل الياباني، وتستخدم جذوره في عمل البهارات بسبب نكهتها الحارة القوية.
وأضاف في تصريحات أوردها الموقع الإلكتروني "ميديكال إكسبريس" المتخصص في الأبحاث الطبية: "لقد كنا نعرف من دراسات سابقة أجريت على الحيوانات، أن الواسابي له فوائد صحية، ولكن المفاجأة كانت حجم التحسن الذي طرأ على المتطوعين في التجربة".
ويحتوي نبات الواسابي على مادة مضادة للأكسدة والالتهابات تحمل اسم 6 MSITC، وهي مادة نادرة الوجود في مملكة النباتات.
وفي إطار التجربة التي نشرتها الدورية العلمية Nutrients المتخصصة في أبحاث المواد الغذائية، وشارك فيها 72 شخصاً تتراوح أعمارهم ما بين 60 و80 عاماً، تم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين، وإعطاء مجموعة منهما 100 ملغ من مادة مستخلصة من الواسابي يومياً قبل النوم لمدة 3 أشهر.
وتبين من التجربة أن المجموعة التي تناولت الواسابي شهدت تحسناً في الذاكرة قصيرة وطويلة المدى، وذلك بحسب اختبارات لقياس القدرات اللغوية، علاوة على تحسن في التركيز والقدرة على أداء المهام البسيطة.
وذكر الباحث روي نوتشي أن المجموعة التي تناولت الواسابي شهدت تحسناً بنسبة 18% في اختبارات الذاكرة، وحققت نتائج أفضل بنسبة 14% من المجموعة التي لم تتناول الواسابي.
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