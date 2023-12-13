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صحة

ما هو النظام الغذائي الأمثل عندما تكون مريضا؟

Lebanon 24
13-12-2023 | 10:19
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تقول كولين توكسبري، أستاذة علوم التغذية في جامعة بنسلفانيا: "عندما يفقد المريض شهيته، فإن ذلك عادة ما يكون علامة على أن جهاز المناعة لديه يعمل بشكل مفرط". وتضيف أن هذا يمثل تحديا، لأن أجسامنا تحتاج إلى السوائل، بالإضافة إلى البروتينات والكربوهيدرات والفيتامينات والمعادن.
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وتقول شيا ميلز، اختصاصية التغذية المسجلة في Mayo Clinic: "يمكن للتغذية المتوازنة أن تسرع من تعافيك، وتزيد مستويات الطاقة، وتساعد على بناء نظام المناعة لديك. بشكل عام، من المهم تناول نظام غذائي صحي ومتوازن عند المرض".

وتقترح ميلز أن تناول كميات أكبر من الوجبات الخفيفة قد يكون أكثر قبولا من الوجبات الأكبر حجما التي اعتدنا عليها عندما نكون بصحة جيدة. ومن خلال إضافة البروتين والكربوهيدرات والفواكه أو الخضار، يمكنك الحفاظ على توازن جيد بين الفيتامينات والمعادن والمغذيات الكبيرة.

وتقول توكسبري: "يحتوي حساء الدجاج على كل هذه المكونات، إلى جانب الفيتامينات والمعادن". ويمكن أن يساعد الحساء الساخن والمشبع بالبخار أيضا في تحلل المخاط في التهابات الجهاز التنفسي العلوي".

وتقول ميلز إن بعض الفيتامينات والمعادن قد يتم استهدافها أيضا كجزء من نظام غذائي صحي للمرضى.

وأوضحت أن فيتامين C هو أحد مضادات الأكسدة القوية التي تدعم الخلايا المناعية، لأنها تمنع العدوى وتكافحها، في حين أن فيتامين D قد يحسن أيضا الاستجابة المناعية ويقلل مدة المرض. وتعد الأسماك الزيتية والفطر واللحوم الحمراء من بين الأطعمة القليلة الغنية بفيتامين D بشكل طبيعي.

وتشير ميلز أيضا إلى أنه من المهم التركيز على شرب الماء، وتقول: "ارتشف المشروبات منزوعة الكافيين مثل شاي الأعشاب والماء وعصائر الفاكهة بنسبة 100% والمشروبات التي تحتوي على نسبة منخفضة من السكر، مثل جوز الهند أو ماء الصبار لتعزيز الترطيب". (روسيا اليوم)
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