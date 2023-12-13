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صحة

مواد خطيرة في البوتوكس تسبب مرض مميت

Lebanon 24
13-12-2023 | 14:00
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طالبت هيئة مراقبة المستهلك السلطات الأميركية صنّاع البوتوكس بتضمين تحذيرات بشأن خطر الإصابة بمرض مميت يصيب العضلات.
وقدمت مجموعة Public Citizen التماساً يوم الثلاثاء، يحث إدارة الغذاء والدواء الأميركية على إجبار الشركات المصنعة على تقديم تحذيرات أكثر وضوحا حول كيفية تسبب العلاج لتسمم محتمل، حتى عند الجرعات الموصى بها.
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وتحدث الحالة المميتة عندما تنتشر السموم المستخدمة في علاجات البوتوكس خارج مواقع العلاج المقصودة وتتسبب في ترهل العضلات.
ويأتي الطلب بعد أن قامت المجموعة بتحليل 5400 تقرير عن الوفيات والأحداث التي تهدد الحياة والآثار الجانبية الأخرى المتعلقة بالبوتوكس، وعلاجات التجاعيد التجميلية الأخرى، التي تستخدم هذه السموم.




المصدر: روسيا اليوم

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