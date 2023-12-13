الصحة العالمية تحذر من تفشي هذا المرض المميت بخمس دول

حذرت منظمة الصحة العالمية، من أن خمس دول في شرق وجنوب إفريقيا تشهد تفشيا لمرض الجمرة الخبيثة.

ووفقا للمنظمة، فإنه تم تسجيل 20 حالة وفاة هذا العام في هذه الدول. وتم الإبلاغ عن إجمالي 1166 حالة مشتبه بها في كينيا ومالاوي وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي. وقالت منظمة الصحة العالمية إن الاختبارات المعملية أكدت 37 حالة.

Advertisement

وأشارت المنظمة إلى أن الدول الخمس تشهد تفشيا موسميا للمرض كل عام، لكن زامبيا تشهد أسوأ حالاتها منذ عام 2011، وأبلغت مالاوي عن أول حالة إصابة بشرية هذا العام، كما أبلغت أوغندا عن 13 حالة وفاة.





