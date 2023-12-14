Advertisement

صحة

ينتشر في الأسواق.. تحذير من دواء مغشوش!

Lebanon 24
14-12-2023 | 10:11
A-
A+
Doc-P-1141222-638381706976987115.jpg
Doc-P-1141222-638381706976987115.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتشرت بعض العبوات المغشوشة في السوق المصري لدواء شهير لعلاج الضعف الجنسي، بحسب ما نشرته هيئة الدواء المصرية.

وفي إطار منشورتها الدورية، نشرت هيئة الدواء المصرية تحذيراً حمل رقم 30 لعام 2023، بشأن بعض العبوات المغشوشة لعقار يستخدم لعلاج الضعف الجنسي.
Advertisement

وحذّرت في منشورها الذي حمل عنوان "غش تجاري" من عبوات مغشوشة لعقار "سياليس" " Cialis Tadalafil 20mg " تشغيلة رقم : 551167D ، وجميع التشغيلات الأخرى التي تتفق مع المواصفات المذكورة بالعبوة المقلدة الواردة بالمنشور.

ويعد سياليس "Cialis"، وهو الاسم التجاري لدواء "تادالافيل"، أحد الأدوية الشائعة والمعروفة لدى العامة لعلاج الضعف الجنسي.

وقالت هيئة الدواء المصرية إنه "يمكن التفرقة ظاهرياً بين العبوات الأصلية والعبوات المقلدة للمستحضر المذكور". (العربية)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:16 | 2023-12-14
04:46 | 2023-12-14
00:39 | 2023-12-14
00:00 | 2023-12-14
23:00 | 2023-12-13
16:00 | 2023-12-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24