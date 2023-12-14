تناول الحلويات أثناء التعصيب قد تؤدي إلى الإدمان

كشف طبيبة الأعصاب الروسية غالينا دانيليفسكايا أن عادة تهدئة نفسك بالطعام اللذيذ، بما في ذلك الحلويات، يمكن أن تؤدي إلى الإدمان على السكر.

وقالت:" إذا اعتاد الإنسان عندما يشعر بالضيق على رفع مزاجه بمساعدة الطعام، فمع مرور الوقت تتكون في دماغه روابط عصبية ستكون مسؤولة عن استبدال العواطف بالطعام الحلو".

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وأوضحت الطبيبة أنه غالبا ما تتشكل نتيجة لذلك عادة مستمرة لتهدئة النفس بالطعام.

وأضافت أن عادات جديدة يمكن أن تساعد في التغلب على إدمان الحلويات، على سبيل المثال ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والتي ستبدأ أيضا مع مرور الوقت في جلب المتعة.