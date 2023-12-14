ماذا تفعل المشروبات الغازية في جسم الإنسان

إن خفض تناول المشروبات الغازية السكرية من النظام الغذائي اليومي للشخص، هدف صحي يستحق الاهتمام. وعلى الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بالعواقب السلبية لعادة تناول المشروبات الغازية، فإن كثيراً من المراهقين والشباب يواصلون الإفراط في استهلاكها في كل يوم.

Advertisement

وتوجد مجموعة من المكونات داخل المشروبات الغازية التي لبعضها تأثير سلبي على الجسم، خصوصاً المعدة.

والفقاعات المُغرية التي نراها تتلاعب بكل حيوية داخل قارورة مشروبات الصودا الغازية، ناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون؛ الذي هو في الأصل مركب كيميائي يؤثر في المعدة أكثر مما قد يدركه البعض.

وأبرز عواقب تناول المشروبات الغازية على المعدة هي، آلام المعدة بسبب الكربنة، إضافة لأعراض الارتجاع الحمض،واختلال صحة الأمعاء.







