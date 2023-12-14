Advertisement

صحة

ماذا تفعل المشروبات الغازية في جسم الإنسان

Lebanon 24
14-12-2023 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1141304-638381907651686608.jpg
Doc-P-1141304-638381907651686608.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
إن خفض تناول المشروبات الغازية السكرية من النظام الغذائي اليومي للشخص، هدف صحي يستحق الاهتمام. وعلى الرغم من الاعتراف على نطاق واسع بالعواقب السلبية لعادة تناول المشروبات الغازية، فإن كثيراً من المراهقين والشباب يواصلون الإفراط في استهلاكها في كل يوم.
Advertisement
وتوجد مجموعة من المكونات داخل المشروبات الغازية التي لبعضها تأثير سلبي على الجسم، خصوصاً المعدة.
والفقاعات المُغرية التي نراها تتلاعب بكل حيوية داخل قارورة مشروبات الصودا الغازية، ناتجة عن غاز ثاني أكسيد الكربون؛ الذي هو في الأصل مركب كيميائي يؤثر في المعدة أكثر مما قد يدركه البعض.
وأبرز عواقب تناول المشروبات الغازية على المعدة هي، آلام المعدة بسبب الكربنة، إضافة لأعراض الارتجاع الحمض،واختلال صحة الأمعاء.



المصدر: أ.ف.ب - الشرق الأوسط - رويترز

صحة

متفرقات

Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
14:00 | 2023-12-14
10:11 | 2023-12-14
07:16 | 2023-12-14
04:46 | 2023-12-14
00:39 | 2023-12-14
00:00 | 2023-12-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24