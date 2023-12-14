هل الصيام المتقطع مفيد أم يسبب خللاً في الهرمونات؟

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ينوه الدكتور الروسي ألكسندر مياسنيكوف إلى أسباب ضرورة تناول الطعام في وقته وتجنب الصيام المتقطع، وكيف يمكن أن يسبب فقدان الوزن السريع خللا هرمونياً.وأظهرت الدراسات في هذا المجال أن النظام الهرموني يتحكم بوزن الشخص. لذلك لتجنب اختلال النظام الهرموني من المهم تناول الطعام بصورة منتظمة وتجنب فترات الصيام وتقلبات الوزن المفاجئة.ووفقا له، يسعى النظام الهرموني إلى الحفاظ على وزن ثابت. ولكن في حالة انخفاض الوزن بصورة مفاجئة، وارتفاعه ثانية يعتبره الجسم أمرا طبيعيا، ما يصبح من الصعب تخفيضه مجددا.ويشير إلى أنه في مثل هذه الحالات يتطلب الأمر تدخلا طبيا بالإضافة إلى التغذية الصحيحة. ويجب ألا ينسى الشخص ممارسة التمارين الرياضية بصورة منتظمة.