دواء جديد في الأسواق لعلاج سرطان الرحم

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حصلت شركة الأدوية البريطانية "غلاسكو سميث كلاين" الاثنين على موافقة أوروبية لبيع "جيمبرلي" (Jemperli) الذي يُستخدم لعلاج النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم ويُعطى بالتزامن مع علاج كيميائي.وأشارت "غلاسكو سميث كلاين" في بيان، إلى أن "المفوضية الأوروبية أجازت بيع "جيمبرلي" (الاسم التجاري لدوستارليماب) الذي يؤخَذ مع الكاربوبلاتين والباكليتاكسيل (علاج كيميائي) لدى النساء المصابات بسرطان بطانة الرحم المتقدم، في حال اكتُشف لديهنّ حديثا أو كان متكرراً".واتخذ هذا القرار استنادا إلى دراسة أظهرت تأثيرا إيجابيا للعلاج في ما يخص "الاستمرار من دون تقدّم" السرطان، أي الفترة التي لا يتفاقم خلالها السرطان لدى المريض، و"البقاء على قيد الحياة عموماً".