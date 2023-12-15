هذا ما سيحصل لجسمك في حال تناولت الكيوي كل يوم

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كشف موقع "هيلث" المتخصص بأخبار الصحة والتغذية، أن تناول فاكهة الكيوي يومياً، سيغني عن الحاجة إلى تناول مكملات "فيتامين سي".جاء ذلك ضمن دراسة جديدة نشرت مؤخراً، ذكرت أن "تناول حبتين من فاكهة الكيوي يوميا لمدة 6 أسابيع، يزيد نسبة حمض الأسكوربيك (فيتامين سي)، بمقدار 150 ملغم يومياً.