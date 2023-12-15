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صحة

سريع الهضم ويقوى المناعة.. هذه فوائد الفجل

Lebanon 24
15-12-2023 | 15:00
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الفجل يعد من الخضراوات ذات المذاق الخاص، كما أنه يمد الجسم بالكثير من الفوائد الصحية بسبب ما يحتويه من عناصر غذائية مهمة، ولذا تناولك له يمدك بالكثير من الفوائ.

 

فالفجل يحتوي على العديد من العناصر الغذائية المهمة للجسم، مثل الألياف والكالسيوم والمغنسيوم والعديد من الفيتامينات الهامة للجسم.

 
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ويساعد بشكل ملحوظ في فقدان نسبة عالية من الوزن الزائد، لأنه منخفض السعرات الحرارية، ولذا فهو خيار غذائي رائع لمتبعي الحميات الغذائية الهادفة للتخلص من الوزن الزائد.

 

كما أن الفجل يساعد في الحفاظ علي صحة الجهاز الهضمي، لأنه سريع الهضم، فعند تناولك له يقلل الشعور بالإصابة بالانتفاخ أو التعرض لمشاكل الجهاز الهضمي، ولذا إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي فهو حل أمثل لك، كما أنه يساعد في التخلص من السموم المتراكمة في الجسم.

 

كما يعد خيارا غذائيا رائعا، يساهم بشكل جيد في الشعور بالدفء خلال فصل الشتاء، فعند تناولك له فهو يمد الجسم بالطاقة اللازمة لمواجهة برودة فصل الشتاء.

 وتناول الفجل يساعد في تنظيم نسبة ضغط الدم، ويحد من التعرض لارتفاع نسبته، لأنه غني بالألياف المهمة للجسم، كما أنه يحتوي علي مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة، وجميع هذه العناصر هامة لصحة الجسم بشكل عام.

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