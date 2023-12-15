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صحة

هل تكرار الإصابة بالهربس يعني ضعف الجهاز المناعي؟

Lebanon 24
15-12-2023 | 23:00
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 الكثير من الأشخاص يتكرر لديهم الإصابة مجددا بفيروس الهربس، وهذا الأمر يعني أن الشخص يعاني من ضعف في الجهاز المناعي للجسم، وهناك أسباب أخري أبرزها تعرض الشخص للضغط النفسي والتوتر الشديد، بالإضافة إلى التعرض لاضطرابات هرمونية وأشهرها متلازمة ما قبل وبعد الدورة الشهرية.

 

وهناك العديد من النصائح الطبية المهمة لتقليل فرص الإصابة  بالهربس، ومنها:

 

 -تقوية جهازك المناعي، عن طريق تناول نظام غذائي صحي يحتوي علي العديد من العناصر الغذائية المهمة للمناعة، وأبرزها فيتامين سي ، لأنه غني بمضادات الأكسدة التي تعمل على تقوية الجهاز المناعي.

 

-النوم المبكر والاستيقاظ المبكر والحصول على قسط كافي من النوم يعد من أهم النصائح التي يجب اتباعها، فهذه النصيحة تعني تقوية مناعتك، وأيضا الحد من التكرارة بالإصابة بالهربس.

 

-الحد من التعرض للتوتر، وإدارة الإجهاد والتعب، يعد من أهم النصائح لتقوية المناعة، وجعل جسمك أكثر قدرة على مكافحة الفيروسات، لأن المشاعر السلبية السابق ذكرها تزيد من تعرضك لضعف مناعتك وتكرار الإصابة بالفيروسات.

 

وأكد الحفنى ضرورة الذهاب للطبيب في حالة التكرار لأن هناك علاجات تساعد في تقليل فرص الإصابة، ومنها مضادات الفيروسات.

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