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صحة

الخمول في الطفولة يضعف القلب مبكراً.. اليكم آخر الدراسات

Lebanon 24
16-12-2023 | 02:00
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أظهرت دراسة جديدة أن قضاء ساعات طويلة أمام التلفزيون أو التحديق في شاشة الهاتف في مرحلة الطفولة يمكن أن يؤدي إلى تدهور صحة القلب بعد عقود.
وقال الدكتور أندرو أغباجي الباحث الرئيسي من جامعة إيست فنلندا: "تظهر دراستنا أن زيادة وقت الجلوس في مرحلة الطفولة قد يساهم في ثلثي الزيادة الإجمالية في مستويات الكوليسترول لدى الشخص قبل منتصف العشرينات من عمره".
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وأضاف: "يشير هذا إلى أن الجلوس في مرحلة الطفولة قد يكون عامل خطر رئيسي لارتفاع نسبة الكوليسترول وما يتبعه من نوبة قلبية أو سكتة دماغية مبكرة عندما يصل الأفراد إلى منتصف الأربعينيات من العمر".

وفي الدراسة، تم تزويد أطفال بعمر 11 عاماً بأجهزة تتبع النشاط، كما تم فحص مستويات الكوليسترول بانتظام. ثم تمت متابعة صحتهم لمدة 13 عاماً.

ووفق "هيلث داي"، أظهرت النتائج أن الأطفال الأكثر جلوساً ظلوا متمسكين بهذه العادة مع تقدمهم في السن، حيث ارتفع وقت الجلوس من 6 ساعات يومياً في الطفولة إلى 9 ساعات في مرحلة الشباب.

وأفادت النتائج بأن هذا النقص في النشاط البدني ساهم في ارتفاع نسبة الكوليسترول بنسبة 70% خلال نفس الفترة الزمنية.

بينما انخفض النشاط البدني "الخفيف" من حوالي 6 ساعات يومياً في مرحلة الطفولة إلى نصف ذلك في مرحلة البلوغ.
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