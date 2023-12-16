Advertisement

صحة

لهذه الأسباب يحتاج المسنون إلى بعض الوزن

Lebanon 24
16-12-2023 | 04:30
A-
A+
Doc-P-1141779-638383118560208744.jpg
Doc-P-1141779-638383118560208744.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت نصائح جديدة من جمعية التغذية البريطانية إن الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً، يحتاجون إلى المزيد من احتياطيات الدهون في الجسم، حتى لو تعارض ذلك مع الإرشادات حول الوزن المتعارف عليها.

وأفاد التقرير الجديد للجمعية بأن هناك أسباب لزيادة الوزن مع التقدم في السن.
Advertisement

ووفق "نيو ساينتست"،  فإن السبب الأول هو أن الدهون تعمل مخزناً للطاقة يمكن الاعتماد عليه، عند المرض  وفقدان الشهية، وتزيد فترات اعتلال الصحة مع التقدم في السن.

وقالت المتخصصة في التغذية  بالجمعية، أليسون سميث: "من خلال تشجيع كبار السن على خفض الوزن، فإنك تقريباً تجعلهم أقل مرونة".

أما السبب الثاني فهو أن انخفاض الوزن يميل إلى التسبب في فقدان الأنسجة الدهنية والعضلات، أو ما يُعرف بضمور العضلات، ما يزيد خطر السقوط واعتلال الصحة.

أما السبب الثالث فهو أن الذين يتبعون نظاماً غذائياً صارماً قد يصابون بالتعب، ويقل احتمال استمرارهم في النشاط البدني، ما يساهم بشكل أكبر في تدهور العضلات.

ونصحت ماري هيكسون الباحثة المشاركة في كتابة التقرير المسنين قائلةً: "من الأفضل أن تحافظ على لياقتك ولا تقلق كثيراً من الوزن الزائد".

وأشار التقرير إلى أن الجدل حول الوزن الأكثر صحة في مختلف الأعمار ربما يصبح أكثر أهمية مع الاستخدام المتزايد لحقن خفض الوزن في السنوات الأخيرة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
03:43 | 2023-12-16
03:00 | 2023-12-16
02:00 | 2023-12-16
00:00 | 2023-12-16
23:00 | 2023-12-15
15:00 | 2023-12-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24