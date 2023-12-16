هذا الدواء الشهير كان سبباً في وفاة ممثل.. ماذا نعرف عنه؟!

تبيّن أن وفاة نجم المسلسل الكوميدي "فريندز" Friends ماثيو بيري نجمت عن "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين المخدّرة، على ما أعلن مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس فجر السبت.

وعثر مساعد بيري عليه ميتا داخل حوض الجاكوزي في منزله في لوس أنجلوس في 28 تشرين الأول الماضي.

Advertisement

وقال مكتب الطب الشرعي في مقاطعة لوس أنجلوس إن عدة عوامل ساهمت في وفاة بيري، البالغ 54 عاما، من بينها "الآثار الحادة" لتعاطيه مادة الكيتامين ومرض القلب التاجي، وآثار البوبرينورفين، وهو دواء يُستخدم لمعالجة إدمان المواد الأفيونية، كما أنه كان يستخدم الكيتامين لعلاج الاكتئاب والقلق.



ماذا نعرف عن الكيتامين؟



الكيتامين هو دواء مخصص للتخدير الطبي والبيطري، تم تطويره في ستينيات القرن العشرين، ويُعرف بأنه علاج جديد وواعد للاكتئاب الشديد، وكدواء مخدر.

في عام 2006، أظهرت الأبحاث، التي أجريت في المعاهد الوطنية للصحة في الولايات المتحدة، أن جرعة من الكيتامين عن طريق الوريد يمكن أن تخفف من الاكتئاب الشديد في غضون ساعات.



وفي عام 2018، قال الدكتور مارتن تيشر، الأستاذ المشارك في الطب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد ومدير برنامج أبحاث الطب النفسي الحيوي في مستشفى ماكلين، إنه يعتبر الاستخدامات الجديدة للكيتامين "أحد أكبر التطورات في الطب النفسي في العالم".

وقد وافقت إدارة الغذاء والدواء في عام 2019 على "سبرافاتو"، وهو رذاذ للأنف وأول مضاد للاكتئاب، يعتمد على الكيتامين، لكن على الرغم من أن الكيتامين يعمل بسرعة، إلا أن آثاره تتضاءل بعد بضعة أيام أو أسابيع، حسب ما ذكر موقع "الإذاعة الوطنية العامة" (NPR).

ويمكن أن يؤدي تناول جرعة زائدة من الكيتامين إلى مجموعة متنوعة من الأعراض، بما في ذلك فقدان الذاكرة أو النوبات، وفقا لمراكز الإدمان الأميركية.

يمكن أن يتسبب أيضا في فقدان الشخص للوعي أو تعرضه لبطء خطير في التنفس، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات الأميركية، وتكون الوفيات أكثر احتمالا عند خلط الكيتامين بالكحول. (سكاي نيوز)