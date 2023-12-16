نبات يساعد على التقليل من خطر الجلطات الدماغية

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كشف الدكتور سيرغي أغابكين فوائد الثمار الناضجة لنبات العرعر الصنوبري الدائم الخضرة للصحة، وموانع استخدامها.ويشير الدكتور إلى أن ثمار العرعر الناضجة تحتوي على مواد عطرية وغيرها من المواد المفيدة، ويمكن استخدامها في الطعام، حيث تساعد على الهضم وتحفيز إفراز عصارة المعدة.وبحسب الطبيب الروسي ترفع الثمار مستوى الكوليسترول "الجيد"، إضافة للوقاية من تجلط الدم.وكشفت بعض الدراسات أن العرعر يحتوي على مركبات الفلافونويد، وهي مواد تؤثر في عملية تخثر الدم وتقلل من خطر تجلطه.ووفقا له، يجب أن نعلم أن هناك موانع لاستخدام العرعر. أي لا يمكن للجميع دون استثناء استخدامه. لأن له تأثيراً مهيجاً على الكلى وله تأثير مدر للبول، لذلك يمنع من يعاني من أمراض الكلى المزمنة استخدامه. كما يحفز إفرازات المعدة. أي لا ينصح من يعاني قرحة المعدة باستخدامه.