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صحة

سبب جديد للعقم عند النساء

Lebanon 24
16-12-2023 | 16:00
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نحو 1 إلى 2% من أصل 48 حالة، تكون  مشكلة العقم عند النساء ناجمة عن فشل المبيضين في إطلاق البويضات.
وتسلط دراسة جديدة أجراها علماء في جامعة تسينغهوا بالصين، الضوء على سبب أساسي جديد قد يشرح حالة العقم هذه عند النساء.
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وتم تحديد التغيرات في جين معين يسمى Eif4enif1 كمحرك لمشكلة في المبيضين تجعل الحمل شبه مستحيل.
واكتشف العلماء أن التغير الجيني المنبئ يسبب مشكلة في خلايا البويضات تمنع المبيضين من إطلاق البويضات بانتظام.
ومن دون إطلاق البويضات (عملية الإباضة) لا يمكن أن يحدث الإخصاب. وعلى وجه التحديد، يؤثر النمط الضار للحمض النووي على عمل الميتوكوندريا ( عضية خلوية مزدوجة الغشاء تتواجد لدى معظم الكائنات حقيقية النوى) داخل خلايا البويضة - "القوة" التي تحول الوقود إلى طاقة.

المصدر: روسيا اليوم

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