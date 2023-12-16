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صحة

طفرات جينية تزيد خصوبة الإنسان.. لكنها تؤدي إلى الموت!

Lebanon 24
16-12-2023 | 23:00
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تدعم دراسة جديدة، نشرت في مجلة Science Advances، نظرية جورج ويليامز، عالم الأحياء التطوري الأمريكي التي نُشرت عام 1957 بأن طفرات جينية تزيد من خصوبة الإنسان لكنها تؤدي إلى الموت.
الدراسة عملت على استخدام مجموعة من الحمض النووي البشري، حيث وجد الباحثون مئات الطفرات التي يمكن أن تعزز خصوبة الشاب والتي ترتبط بأضرار جسدية في وقت لاحق من الحياة.
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وفي الماضي، قدمت دراسات أصغر بعض الدعم لنظرية ويليامز. ففي عام 2007، وجد فريق من الباحثين الذين يدرسون دودة صغيرة، زوجا من الطفرات التي أطالت عمر المخلوق بينما خفضت متوسط عدد نسله.
لكن جيانزي تشانغ، عالم الأحياء التطورية في جامعة ميشيغان، لم يكن راضيا عن هذه التجارب. وقال: "هذه دراسات حالة. نحن لا نعرف ما إذا كان هناك الكثير من هذه الطفرات في الجينوم بأكمله".
واستفاد تشانغ من البنك الحيوي في المملكة المتحدة، وهو قاعدة بيانات تحتوي على مواد وراثية من نصف مليون متطوع في بريطانيا، إلى جانب معلومات عن صحتهم وتجاربهم الحياتية.
وسمح البنك الحيوي للعلماء بالكشف عن الروابط الدقيقة بين الاختلافات الجينية وآلاف السمات، مثل ارتفاع ضغط الدم والفصام وعادة التدخين.



المصدر: روسيا اليوم

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