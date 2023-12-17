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صحة
بسبب السالمونيلا.. سحب منتجات أميركية من الأسواق
Lebanon 24
17-12-2023
|
11:00
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سحبت شركة "كويكر" الأميركية العديد من منتجات الشوفان، بما فيها ألواح الغرانولا، من الأسواق قائلة إن الأطعمة قد تكون ملوثة ببكتريا السالمونيلا.
ويمكن أن تسبب عدوى السالمونيلا الحمى والإسهال والغثيان والقيء وآلام في المعدة، وفقا لإدارة الغذاء والدواء الأميركية، وفي حالات نادرة، يمكن أن يكون المرض البكتيري قاتلا.
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وقالت شركة "كويكر"، المملوكة لمجموعة "بيبسيكو"، في بيان صحفي إنها لم تتلق أي تقارير عن إصابات بالسالمونيلا المرتبطة بمنتجات الغرانولا التي تم سحبها.
وتشمل القائمة الكاملة للأطعمة التي تم سحبها، حبوب الشوفان والغرانولا وألواح سكاكر كويكر، والتي تباع أيضا في خلطات الوجبات الخفيفة من مجموعة "بيبسيكو".
وقالت "كويكر" إن المنتجات المتضررة تم بيعها في جميع الولايات الأميركية الخمسين، بالإضافة إلى الأراضي الأميركية بالخارج.
وتطلب الشركة من العملاء الذين لديهم منتجات تم سحبها التخلص منها والاتصال بخط دعم العملاء أو زيارة موقع الاستدعاء للحصول على مزيد من المعلومات واستعادة التكاليف. (سكاي نيوز عربية)
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