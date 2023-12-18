الاتحاد الأوربي يلقي 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا في القمامة؟

كشفت صحيفة Politico أن بلدان الاتحاد الأوروبي ألقت أكثر من مئتي مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في مكبات النفايات، بقيمة أربعة مليارات يورو.

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وجاء في منشور للصحيفة: "تم التخلص من ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو".وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة".