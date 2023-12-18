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صحة

الاتحاد الأوربي يلقي 200 مليون جرعة من لقاحات كورونا في القمامة؟

Lebanon 24
18-12-2023 | 07:29
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كشفت صحيفة Politico أن بلدان الاتحاد الأوروبي ألقت أكثر من مئتي مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا في مكبات النفايات، بقيمة أربعة مليارات يورو.
وجاء في منشور للصحيفة: "تم التخلص من ما لا يقل عن 215 مليون جرعة من لقاحات كوفيد-19 التي اشترتها دول الاتحاد الأوروبي في ذروة الوباء، مما كلف دافعي الضرائب أربعة مليارات يورو".
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وأشارت الصحيفة إلى أن دول الاتحاد الأوروبي حصلت بشكل عام على مليار ونصف المليار من جرعات اللقاحات، لكن انتهى الأمر بالعديد منها "في مكبات النفايات في جميع أنحاء القارة".


المصدر: روسيا اليوم

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