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صحة

بريطانيا تبدأ اختبارات سريرية لدواء يوقف الإخصاب مؤقتاً عند الرجال

Lebanon 24
18-12-2023 | 11:00
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بدأت بريطانيا اختبارات سريرية لدواء يوقف الإخصاب مؤقتا عند الرجال.
وفقا للعلماء فإن دواء يسمى بـ YCT-529 قادر على جعل الرجل عقيماً  لمدة 3 ساعات بمجرد تناول حبة واحدة فقط، أي غير قادر على الإخصاب.
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وكما أوضحت البروفيسورة جوندا جورج من جامعة "مينيسوتا" والتي كانت تدرس المشكلة على مدار العشرين عاما الماضية، فإن الدواء "يفصل" البروتين RAR-alpha ، بصفته مستقبل حمض الريتينويك، عن جسم الرجل. ونتيجة لذلك، تتوقف الخصيتان عن إنتاج الحيوانات المنوية فكيف يتم الحمل بدون حيوانات منوية؟.

أي أن YCT-529 لا يعرقل الجماع، ولا يؤذي الجسم بأي شكل من الأشكال، ويتم قذف السائل المنوي في النهاية كالمعتاد، لكن بدون حيوانات منوية فيه لمدة 3 ساعات، وذلك بحسب البروفيسورة جوندا.
وفقا للعلماء، فإن تأثير الدواء يمكن عكسه. وإذا توقفت عن تناول الحبوب، فإن القدرة على الحمل تعود بعد مرور بعض الوقت.


المصدر: روسيا اليوم

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