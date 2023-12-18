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صحة

تجنبوها... 4 أخطاء شائعة عند قياس مستوى ضغط الدم

Lebanon 24
18-12-2023 | 23:41
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تنتشر في معظم منازلنا أجهزة قياس ضغط الدم، خاصة بالمنازل التي يعيش بها كبار السن. وهناك أنواع عديدة من تلك الأجهزة، الحديث منها والتقليدي. إلا أن دقة قياس ضغط الدم ربما لا تتعلق بنوع الجهاز أكثر من تعلقها بالطريقة التي يتم بها القياس.
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فقد كشف الخبير الروسي الدكتور ألكسندر مياسنيكوف الأخطاء التي يقع بها الأشخاص الذين يقيسون مستوى ضغط الدم، بسبب استخدامهم لجهاز قياس الضغط بصورة خاطئة.
وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، فإن تلك الأخطاء الشائعة تشمل 4 أخطاء أساسية يجب وضعها في الحسبان عند القياس:


1- الحالة العاطفية والبدنية
يشير الخبير الروسي إلى أنه يجب قبل قياس مستوى ضغط الدم الجلوس هادئا لمدة خمس دقائق، والتفكير خلالها بشيء جيد ومفيد.

2- لاقهوة ولا شاي
كما لا ينصح الطبيب مياسنيكوف بتناول الشاي الأخضر والقهوة قبل قياس مستوى الضغط، لأنهما يؤثران في النتيجة.


3- المعدة والمثانة
وينصح الخبير الروسي بقياس مستوى ضغط الدم والمثانة فارغة، وكذلك ليس بعد تناول الطعام أيضا، بل بعد مضي فترة على تناول أي وجبة طعام.

4- الوضعية المناسبة
ويشير الدكتور مياسنيكوف إلى ضرورة قياس مستوى ضغط الدم بوضعية مناسبة، فمثلا يُنصح بقياسه والشخص جالس بهدوء على كرسي ويستند على ظهره وعدم عقد الساقين. لأنه في حالة عقد الساقين يمكن أن يسبب ارتفاع مؤشر ضغط الدم بمقدار 10 ملم عمود زئبق.
ووفقا له، يجب أن تكون القدمين على الأرض والذراع المركب عليها الجهاز على طاولة ارتفاعها بنفس مستوى القلب.
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