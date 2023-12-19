Advertisement

صحة

لماذا يعاني بعض الناس من عمى الألوان؟

Lebanon 24
19-12-2023 | 15:00
A-
A+
Doc-P-1143103-638386179698404626.jpg
Doc-P-1143103-638386179698404626.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

يعاني عدد من الناس حول العالم من "عمى الألوان"، أي عدم القدرة على التمييز بين ألوان معينة.

 

وقالت طبيبة العيون في مركز رعاية وجراحة العيون ناتاشا هيرز في روكفيل بولاية ماريلاند، والمتحدثة باسم الأكاديمية الأميركية لطب العيون، مع شبكة «فوكس نيوز» الأميركية، عن هذه الحالة، والسبب في معاناة بعض الناس منها.

 

وقالت هيرز إن عمى الألوان يحدث عندما لا يتمكن الشخص من التمييز بين ألوان معينة، عادة بين اللونين الأخضر والأحمر، وأحياناً الأزرق. ولفتت هيرز إلى أنه يوجد في شبكية العين نوعان من الخلايا التي تستشعر الضوء، هي «العصي» و«المخاريط». 

 

ولفتت هيرز إلى أن الأشخاص الذين يعانون من عمى الألوان الخفيف يمكنهم رؤية الألوان بشكل طبيعي في الضوء الجيد، ولكنهم يواجهون صعوبة في رؤيتها في الضوء الخافت. أما أولئك الذين يعانون من عمى الألوان الشديد، فلا يستطيعون تمييز ألوان معينة في أي ضوء.

 

وأكملت قائلة: «عادة ما يؤثر عمى الألوان على كلتا العينين بالتساوي، ويستمر مع الأشخاص طوال الحياة. مع العلم بأن معظم الأشخاص المصابين بهذه الحالة يولدون بها».

 

وذكرت أيضاً أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بعمى الألوان مقارنة بالنساء، مضيفة أن واحداً من كل 10 ذكور يعاني من شكل من أشكال عمى الألوان.

Advertisement
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
13:00 | 2023-12-19
10:48 | 2023-12-19
07:56 | 2023-12-19
02:27 | 2023-12-19
01:45 | 2023-12-19
23:41 | 2023-12-18
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24