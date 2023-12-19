هذا ما يحدث لأسنانك مع تقدمك في العمر!

تخضع أسناننا، مثل أجسادنا، للتغيرات المرتبطة بالعمر، فماذا يحدث لها فعلا مع مرور الوقت، وكيف يمكن الحفاظ على صحتها بشكل جيد؟.

كشف الخبراء أن تاج السن يُغطى بطبقة من المينا الصلبة التي تحيط بالعاج البني الناعم، الذي يحمي اللب في المركز. وتتكون المينا من خيوط هشة متجمعة على شكل قرص تتفاعل مع الضوء لتجعل الأسنان تبدو برّاقة.

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ويشكل العاج الموجود تحت المينا معظم تاج الأسنان وجذرها، ويتكون من الكولاجين والمعادن والماء والبروتينات. كما يحتوي اللب على أوعية دموية وأعصاب تتواصل مع باقي أجزاء الجسم.

ويوجد في معدن العاج والكولاجين أنابيب صغيرة مترابطة تتشكل بواسطة خلايا متخصصة تسمى الخلايا السنية، التي تستقر حول اللب بمجرد أن تتشكل أسناننا بالكامل.

كيف تتغير أسناننا مع تقدمنا في السن؟



بسبب عدم قدرتها على التجدد، تصبح أسناننا هشة وعرضة للكسر، خاصة تلك التي تحتوي على خطوط متشققة أو حشوات كبيرة.

ومع مرور الوقت، يرق السطح الخارجي للمينا ليكشف عن العاج المعتم نسبيا، الذي يصبح داكنا مع تقدمنا في العمر.

ويصبح العاج داكنا لأن نسيج الكولاجين يتصلب وينكمش، ويمتلئ السائل الموجود في الأنابيب بالمعادن.

وتملأ جزيئات الطعام والشراب الفجوات الدقيقة وخطوط الشقوق الدقيقة المرتبطة بالعمر، والتي تمتد إلى أعلى وأسفل المينا لتغير لونها وتصبغها.

وفيما يلي سبع نصائح لتجنب تراجع الأسنان:





1. تجنب الأجسام الصلبة



تجنب استخدام أسنانك لفتح العبوات أو طحن الأطعمة الصلبة جدا.



2. المضغ بالتساوي بين الأسنان



إذا كنت تفتقد الأضراس أو الضواحك، فينبغي مضغ الطعام بدقة شديدة بحيث يمكن استخدام الأسنان المتبقية.



ويمكن دعم عملية المضغ من خلال استبدال الأسنان المفقودة بالجسور أو الغرسات أو أطقم الأسنان.



3. الحفاظ على المينا



قلل من فقدان المزيد من المينا وعاج الأسنان عن طريق اختيار فرشاة أسنان ذات شعيرات ناعمة ومعاجين أسنان جيدة.



ويمكن لبعض معاجين الأسنان المبيضة أن تكون كاشطة، ما قد يؤدي إلى خشونة وتآكل أسطح الأسنان.



كما ينبغي الحد من التعرض للأحماض الموجودة في الطعام (مثل الليمون أو خل التفاح) أو المرض (الارتجاع أو القيء)، حيثما أمكن ذلك للحفاظ على المينا ومنع تآكلها.



4. تعزيز اللعاب



يعد اللعاب مهما لتعزيز عملية المضغ والبلع والتحدث.



لكن نوعية وكمية اللعاب لدينا تنخفض بسبب التغيرات المرتبطة بالعمر في الغدد اللعابية، وكذلك بعض الأدوية الموصوفة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل الاكتئاب وارتفاع ضغط الدم.



تحدث إلى طبيبك حول خيارات الأدوية المتاحة لتحسين اللعاب أو إدارة مرض الارتجاع لمنع التآكل.



5. علاج أمراض اللثة



من الناحية الجمالية، يؤدي علاج أمراض اللثة إلى تقليل انكماش اللثة (انحسارها) الذي يكشف عادة جذور الأسنان الداكنة نسبيا.