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صحة

إنتبهوا جيّداً... "علامة" تحدث أثناء النوم تُمهد لمرض خطير لا علاج له

Lebanon 24
20-12-2023 | 05:59
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نشر خبراء في الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب، بحثا يشير إلى أن الاستيقاظ باستمرار طوال الليل قد يكون مرتبطا بتطور الخرف لاحقا.

وجاء في مقدمة البحث: "كان الهدف من هذه الدراسة هو تقييم العلاقة بين انتظام النوم، أي الاتساق اليومي في أنماط النوم والاستيقاظ وخطر الإصابة بالخرف والأنماط الداخلية المرتبطة بالتصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ".
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وتابعت الدراسة أكثر من 88 ألف مشارك في المملكة المتحدة لمدة 7 سنوات. وكان متوسط عمر المشاركين 62 عاما.

ووجدت النتائج أن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام نومهم كانوا أكثر عرضة بنسبة 53 بالمئة للإصابة بالخرف، مقارنة مع أصحاب النوم المنتظم.

وقال مؤلف الدراسة ماثيو بول بيس، من جامعة موناش في ملبورن الأسترالية، إن الأشخاص الذين يعانون من عدم انتظام النوم قد يحتاجون إلى تحسين انتظام نومهم للوقاية من الخرف.

وأضاف أن هناك "حاجة لأبحاث مستقبلية لتأكيد النتائج التي توصلنا إليها".

من جهتها، ذكرت الأكاديمية الأميركية لطب الأعصاب: "الدراسة لا تثبت أن عدم انتظام النوم يسبب الخرف. إنها تظهر فقط العلاقة". (سكاي نيوز)
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