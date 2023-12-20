Advertisement

صحة

مسكنات الألم…عليك الحذر من تناولها دون وصفات طبية

Lebanon 24
20-12-2023 | 13:00
A-
A+
Doc-P-1143458-638386982534533944.jpg
Doc-P-1143458-638386982534533944.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

في حين أن المسكنات أحد الأدوية الفعالة في إدارة أنواع مختلفة من الألم، إلا أن هناك حالات قد يكون من الأفضل لهم تجنب الاعتماد عليها، من المهم أن تكون على دراية بالحالات الطبية التي يوصى فيها بالامتناع عن استخدام مسكنات الألم من أجل الحفاظ على سلامتك.

 

مشاكل في الكبد أوالكلى

 يجب على الأفراد الذين يعانون من أمراض الكبد أو الكلى الموجودة مسبقًا توخي الحذر عند تناول مسكنات الألم، فيمكن لفئات من مسكنات الألم أن تؤدي هذه الأدوية إلى تفاقم المشكلة أو مزيد من الضرر إذا لم يتم تناولها وفقًا لتوجيهات الطبيب.

 

الحوامل

 يجب على الحوامل استشارة الطبيب قبل تناول أي مسكنات للألم، لأن بعض الأدوية قد تشكل مخاطر على الجنين، فيمكن لبعض مسكنات الألم، وخاصة مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، أن تتداخل مع نمو الجنين ويجب تجنبها خلال مراحل معينة من الحمل.

 

الحساسية من الأدوية

 إذا كان لديك حساسية معروفة تجاه مسكن معين أو مكوناته، فمن الضروري تجنب هذا الدواء، يمكن أن تتراوح ردود الفعل التحسسية من أعراض خفيفة مثل الطفح الجلدي إلى حالات خطيرة تهدد الحياة مثل الحساسية المفرطة، إذا واجهت علامات رد فعل تحسسي، مثل صعوبة التنفس أو التورم، فاطلب العناية الطبية على الفور.

 

عندما يكون لديك حالة طبية خطيرة

 قد يحتاج الأشخاص الذين يعانون من حالات طبية معينة، مثل اضطرابات النزيف أو مشاكل الجهاز الهضمي أو مشاكل القلب، إلى تجنب بعض مسكنات الألم حيث يمكن أن تزيد من خطر النزيف وقد تهيج بطانة المعدة، في حين أن بعض مسكنات الألم يمكن أن تؤثر على صحة القلب والأوعية الدموية. يعد التشاور مع الطبيب أمرًا ضروريًا لتحديد النهج الأنسب لإدارة الألم.

 

 

 خضعت لعملية جراحية

 في فترة ما بعد الجراحة مباشرة، غالبًا ما يكون لدى الطبيب إرشادات محددة فيما يتعلق بإدارة الألم، فقد يصف الأدوية وينصح بعدم تناول بعض مسكنات الألم لمنع حدوث مضاعفات أو التدخل في عملية الشفاء، اتبع دائمًا التعليمات بعد الجراحة.

 

يمكن أن يؤدي الاستخدام المطول أو المفرط لمسكنات الألم إلى الإدمان، وقد يساهم الاستخدام طويل الأمد أيضًا في حدوث مشكلات صحية أخرى، بما في ذلك مشاكل الجهاز الهضمي وتلف الكلى، من الضروري استخدام مسكنات الألم حسب توجيهات الطبيب  واستكشاف الأساليب غير الدوائية لإدارة الألم المزمن

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
16:00 | 2023-12-20
10:05 | 2023-12-20
08:48 | 2023-12-20
05:59 | 2023-12-20
04:42 | 2023-12-20
02:30 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24