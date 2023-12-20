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صحة

خطوات بسيطة لعلاج نزلات البرد خلال 24 ساعة

Lebanon 24
20-12-2023 | 16:00
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شاركت الصيدلانية الانكليزية، "ثورون غوفيند"، أهم نصائحها للمساعدة في التغلب على نزلة البرد خلال 24 ساعة.

 

وقالت غوفيند رئيسة للجمعية الصيدلانية الملكية في إنكلترا، إنه عندما نعاني من أعراض واضحة، مثل التهاب الحلق والسعال وسيلان الأنف، يمكن تخفيفها قليلاً باستخدام الأدوية والعلاجات الأخرى، ولكن الترطيب بالنسبة لها هو الحل المفتاح.

 

وشدّدت غوفيند على أن الحل الأساسي هو الحصول على الكثير من الراحة، النوم والماء؛ وهذا سيمنح جهاز المناعة أفضل فرصة للتخلص من نزلات البرد.

 

وأوضحت غوفيند أن الغرغرة بالملح والماء تساعد على تخفيف التهاب الحلق، وهو أحد الأعراض الشائعة لنزلات البرد، ويمكن أن تساعد أيضًا في قتل البكتيريا وتخفيف الألم وتخفيف المخاط.

 

وأضافت غوفيند أن المضادات الحيوية ليست فعالة مع نزلات البرد لأنها فيروسات، والمضادات الحيوية فعالة فقط ضد البكتيريا، إلا أن الكثير يظنون أنها فعالة ولكنه خطأ شائع أيضًا.

( LBC)

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