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صحة

إليك الطريقة الصحيحة.. هل ينبغي تنظيف الأسنان قبل الأكل أم بعده؟

Lebanon 24
20-12-2023 | 23:00
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العناية بالأسنان من أهم الأشياء التي يجب القيام بها لصحة ونظافة الفم، حيث إن جميع مشاكل الفم سببها تراكم طبقة "البلاك" وهى طبقة لزجة سميكة تتكون من البكتيريا وجزيئات الطعام والمواد العضوية، تؤدى إلى تسوس الأسنان وأمراض اللثة>

 

نصائح تساعدك على غسل أسنانك بشكل صحيح

 
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تنظيف الأسنان بانتظام وبشكل فعال سوف يزيل طبقة البلاك ويساعد على الحفاظ على صحة أسنانك ولثتك وفمك وإليك بعض النصائح لتنظيف الأسنان بشكل صحيح: 

 

-استخدم فرشاة أسنان ناعمة/متوسطة يمكن أن تصل إلى الفراغات الموجودة في الجزء الخلفي من فمك.

 

-استخدم الفرشاة لمدة دقيقتين، مرتين في اليوم وقم بتقسيمها إلى أقسام فمك – الجزء العلوي الأيمن، وأعلى اليسار، وأسفل اليمين، وأسفل اليسار؛ واغسل كل جزء لمدة 30 ثانية. 

 

-نظف لسانك لإزالة البكتيريا المسببة للرائحة.

 

-استخدم خيط تنظيف الأسنان بين الأسنان للتنظيف بين الفجوات الموجودة في أسنانك، فقد تختلف كل فجوة في الحجم.

 

-استبدل فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر أو بعد الإصابة بنزلة برد أو فيروس أو عدوى.

 

-لا تنظف أسنانك بقوة حتى لا تزيد من التهاب اللثة.

 

لا تنظف أسنانك مباشرة بعد تناول الطعام، انتظر 30 دقيقة على الأقل يمكن للحمض الموجود في الطعام أن يلين المينا، لذا فإن تنظيف الأسنان بالفرشاة مبكرًا سيلحق الضرر بالمينا بعد تناول الطعام، يجب عليك شطف أي بقايا طعام بكوب من الماء أو مضغ بعض العلكة الخالية من السكر.

 

-لا تشارك فرشاة الأسنان أبدًا مع أي شخص، حتى لو كان أحد أفراد العائلة يمكن أن تنتقل الجراثيم والعدوى عن طريق فرشاة الأسنان.

 

-إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب أسنانك.

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