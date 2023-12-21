Advertisement

صحة

ما أعراض الحكة العقيدية؟

Lebanon 24
21-12-2023 | 03:34
A-
A+
Doc-P-1143684-638387522961967184.jpg
Doc-P-1143684-638387522961967184.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت الجمعية الألمانية لأمراض ‫الحساسية والعناية بالبشرة، إن الحكة العقيدية (Prurigo nodularis) ‫تندرج ضمن الأمراض الجلدية، وهي التهاب جلدي مزمن.
أعراض الحكة العقيدية
 
Advertisement
‫وأوضحت الجمعية أن أعراض الحكة العقيدية تتمثل ‫في حكة شديدة مستمرة مع ظهور عقيدات حمراء على سطح الجلد، لا سيما على ‫الجذع والذراعين والساقين، التي يمكن أن يتراوح حجمها من بضعة ‫ملليمترات إلى 3 سنتيمترات.
 
‫وأضافت الجمعية أن الحكة الشديدة المستمرة تدفع المريض إلى خدش مواضع ‫الحكة، مما يتسبب في نشوء جروح على سطح الجلد، التي تتحول إلى ندوب، ‫الأمر الذي يتسبب في تشوه مظهر الجلد.
‫أسباب الحكة العقيدية
‫وأشارت الجمعية إلى أن أسباب مرض “الحكة العقيدية” غير معلومة على وجه ‫الدقة حتى الآن، ولكن يشتبه الأطباء في وجود اضطراب تنظيمي في الجهاز ‫العصبي والجهاز المناعي، أو حدوث استجابة مفرطة للجهاز المناعي.
‫وقد ترجع “الحكة العقيدية” -أيضا- إلى الإصابة بالتهاب الجلد العصبي أو ‫الصدفية، كما أنها قد تشير إلى الإصابة بداء السكري، أو أمراض الغدة ‫الدرقية، أو أمراض الكُلى؛ مثل: القصور الكلوي، أو الفشل الكلوي.
‫وأشارت الجمعية إلى أنه في أسوأ الحالات قد تنذر “الحكة العقيدية” ‫بالإصابة بالسرطان.
 
‫طرق علاج الحكة العقيدية
 
في كل الأحوال، ينبغي للمريض استشارة الطبيب لتحديد السبب الكامن وراء الحكة ‫الشديدة المستمرة، والخضوع للعلاج المناسب، الذي يقوم على علاج المرض ‫الأساسي مع تخفيف الأعراض، مثل: الحكة من خلال مستحضرات العناية المرطبة ‫والمثبطة للالتهابات، كما يمكن اللجوء إلى العلاج بالأشعة فوق البنفسجية، ‫وكذلك العلاج بالضوء والتبريد.
‫وإذا لم تكن هذه التدابير كافية، فمن الممكن اللجوء إلى العلاج الدوائي؛ ‫مثل: مضادات الهيستامين، أو مثبطات المناعة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:25 | 2023-12-21
02:30 | 2023-12-21
01:06 | 2023-12-21
00:18 | 2023-12-21
23:00 | 2023-12-20
16:00 | 2023-12-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24