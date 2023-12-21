ماذا يحدث لجسمك عندما تكون نباتيا؟

يتزايد عدد النباتيين في العالم بشكل كبير بفضل الفوائد الصحية لهذا النظام الغذائي وغيرها من الأسباب التي تدفع أعدادا كبيرة نحو التخلي عن أكل اللحوم.

وعلى الرغم من اتباع الكثيرين لهذا النظام الغذائي إلا أن هناك عددا قليلا ممن يعلمون ما يحدث للجسم بدقة عندما تكون نباتيا.

ولمعرفة ذلك قام أخصائيوا التغذية والخبراء في هذا المجال، بشرح ما يحدث للجسم تحديدا عن اتباع هذا النظام الغذائي.

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1- الشعور بالتعب:

نظرا لعدم وجود اللحوم الحمراء في نظام النباتيين الغذائي، فإنه عادة ما يكون لديهم نقص في الفيتامين "ب 12" والحديد، وهذا ما قد يؤدي إلى التعب والصداع والدوخة، وإذا تركت هذه الحالة دون علاج فإنها ستؤدي إلى الإصابة بفقر الدم.

ومع ذلك، فمن السهل الحصول على الفيتامين "ب 12" والحديد، عن طريق المكملات الغذائية أو عن طريق تناول المزيد من الأطعمة النباتية التي تحتوي على هذه المعادن والفيتامينات.

2- انخفاض مستوى الكالسيوم:

من الطبيعي أن يؤدي إغفال بعض المجموعات الغذائية في النظام الغذائي اليومي إلى نقص في الكالسيوم، خاصة عندما يتعلق الأمر بعدم تناول منتجات الألبان. وكما هو الحال بالنسبة للحديد وفيتامين "ب 12" فمن الممكن الحصول على الكالسيوم من خلال المكملات الغذائية.

3- دخول الحمام كثيرا:

قال البروفيسور إيان رولاند، رئيس قسم التغذية في جامعة ريدينج: "من الطبيعي أن يحصل النباتيون على كمية كبيرة من الألياف"، فالبقول والحبوب الكاملة والخضروات النشوية جميعها مواد غنية بالألياف، وتناولها بانتظام سيحسن عمل الجهاز الهضمي، ويزيد من عدد المرات التي يجب عليك فيها استخدام الحمام.

4- انخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين:

يقول الأخصائي فان دي بور: "عند التحول إلى نباتي فإن البروتينات النباتية وخاصة التي تحتويها الصويا قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين عن طريق تحسين مستوى الكولستيرول وضغط الدم.

5- فقدان الوزن:

تشير الدراسات إلى أن النباتيين يميلون إلى أن يكون مؤشر كتلة الجسم لديهم أقل من غيرهم، وبالتحول إلى نظام غذائي نباتي، يحصل الأشخاص على وجبات غنية بالألياف القائمة على الخضروات والفواكه، وهو ما يؤدي إلى كبح الشهية بسبب هذه الوجبات المشبعة، وهذا ما قد يجعل النباتيين أقل وزنا.