عقار جديد يساعد على الإقلاع عن التدخين دون زيادة في الوزن

كشفت نتائج دراسة علمية أن عقار دولاغلوتايد لمرض السكري يقلل بشكل كبير من خطر زيادة الوزن بعد الإقلاع عن التدخين.



وتشير مجلة BMJ Nutrition Prevention & Health إلى أن 255 شخصاً بينهم 155 امرأة متوسط أعمارهم 42- 44 عاما كانوا يدخنون في المتوسط 20 سيجارة في اليوم خلال 19-22 عاما، شاركوا في هذه الدراسة أقلعوا عن التدخين.

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وبحسب المجلة، قسم الباحثون المشاركون بصورة عشوائية إلى مجموعتين. حصل أفراد المجموعة الأولى على دواء دولاغلوتايد (dulaglutide) لمرض السكري، والمجموعة الثانية على دواء وهمي، ودواء فارينيكلين (varenicline) للإقلاع عن التدخين، ومساعدة أخصائي الإقلاع عن التدخين لمدة 12 أسبوعاً.

واتضح أن النساء اللواتي تناولن دواء دولاغلوتايد فقدن 1-2 كلغم من وزنهن. أما نساء المجموعة الثانية فقد زاد وزنهن بمقدار 2-2.5 كلغم. أما الرجال من المجموعة الأولى فقد زاد وزنهم أكثر بقليل من 500 غرام، في حين زاد وزن الرجال من المجموعة الثانية بمقدار 2 كلغم.



المصدر: روسيا اليوم