دواء روسي جديد يعالج أمراض التهاب اللثة

طور العلماء في جامعة ساراتوف الطبية الحكومية دواء جديد يعالج أمراض التهاب اللثة.

وقال الباحثون في الجامعة: "تم اختبار صيغة هلامية جديدة تم تطويرها لمعالجة أمراض التهاب اللثة، وبينت الاختبارات أن جل الألجينات مع حمض التانيك لهما تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على عملية الشفاء".

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وجاء في منشور لمجلة علم وظائف الأعضاء المرضية والعلاج التجريبي الروسية:" اختبر العلماء على حيوانات التجارب دواء يقلل من نشاط العملية الالتهابية ويسرع شفاء المناطق المصابة بأمراض التهاب اللثة، تحتوي تركيبة الجل الجديد على جزيئات الفضة النانوية وحمض التانيك-وهو مركب موجود في العديد من أنواع ثمار التوت والمكسرات والتوابل، ويمكن الحصول عليه بشكل أساسي من من الشاي والنبيذ والقهوة".





المصدر: روسيا اليوم