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صحة

دواء روسي جديد يعالج أمراض التهاب اللثة

Lebanon 24
21-12-2023 | 23:00
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طور العلماء في جامعة ساراتوف الطبية الحكومية دواء جديد يعالج أمراض التهاب اللثة.
 وقال الباحثون في الجامعة: "تم اختبار صيغة هلامية جديدة تم تطويرها لمعالجة أمراض التهاب اللثة، وبينت الاختبارات أن جل الألجينات مع حمض التانيك لهما تأثير مضاد للالتهاب ويساعد على عملية الشفاء".
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وجاء في منشور لمجلة علم وظائف الأعضاء المرضية والعلاج التجريبي الروسية:" اختبر العلماء على حيوانات التجارب دواء يقلل من نشاط العملية الالتهابية ويسرع شفاء المناطق المصابة بأمراض التهاب اللثة، تحتوي تركيبة الجل الجديد على جزيئات الفضة النانوية وحمض التانيك-وهو مركب موجود في العديد من أنواع ثمار التوت والمكسرات والتوابل، ويمكن الحصول عليه بشكل أساسي من من الشاي والنبيذ والقهوة".


المصدر: روسيا اليوم
المصدر: روسيا اليوم

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