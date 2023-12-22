ما كمية الحلوى التي يمكن للأطفال تناولها في اليوم؟

كشفت الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال كمية الحلوى التي يمكن للأطفال من مختلف الأعمار تناولها في اليوم دون الإضرار بصحتهم.

ووفقا لها، ينصح الأطفال في عمر 2-3 أعوام في المتوسط بتناول ما لا يزيد عن 13 غراما من السكر في اليوم، والأطفال الذين أعمارهم 4-8 سنوات، ما لا يزيد عن 14 غم. ويمكن للأطفال الذين أعمارهم 9 -13 سنة أن يستهلكوا بالفعل 20- 25 غم من السكر في اليوم، أو حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة، وفي عمر 14-18 عاما، يمكن زيادة الحد الأقصى لكمية السكر إلى 25- 30 غراما، أي حوالي 6 - 7 ملاعق صغيرة. (روسيا اليوم)