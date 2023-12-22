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صحة

ما كمية الحلوى التي يمكن للأطفال تناولها في اليوم؟

Lebanon 24
22-12-2023 | 02:00
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كشفت الدكتورة داريا خايكينا أخصائية الغدد الصماء وطب الأطفال كمية الحلوى التي يمكن للأطفال من مختلف الأعمار تناولها في اليوم دون الإضرار بصحتهم.
 
ووفقا لها، ينصح الأطفال في عمر 2-3 أعوام في المتوسط بتناول ما لا يزيد عن 13 غراما من السكر في اليوم، والأطفال الذين أعمارهم 4-8 سنوات، ما لا يزيد عن 14 غم. ويمكن للأطفال الذين أعمارهم 9 -13 سنة أن يستهلكوا بالفعل 20- 25 غم من السكر في اليوم، أو حوالي ملعقتين إلى ثلاث ملاعق صغيرة، وفي عمر 14-18 عاما، يمكن زيادة الحد الأقصى لكمية السكر إلى 25- 30 غراما، أي حوالي 6 - 7 ملاعق صغيرة. (روسيا اليوم) 
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