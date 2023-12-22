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صحة

طبيب يكشف: درجة حرارة الجسم 36.6 لم تعد معيارا

Lebanon 24
22-12-2023 | 04:25
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يمكن أن تتغير درجة حرارة الجسم خلال اليوم عدة مرات اعتمادا على عوامل عديدة ومع ذلك تعتبر طبيعية. أي لم تعد درجة حرارة 36.6 مئوية معيارا.
 
ويشير الدكتور ألكسندر مياسنيكوف إلى أن قياس درجة حرارة الجسم بعد تناول الطعام أو بعد الاستحمام أو النشاط البدني أو بعد بكاء الطفل فترة طويلة غير صحيح. كما أنه نادرا ما يمسح الإبط ليكون جافا قبل قياس درجة الحرارة، وأحيانا لا يوضع مقياس الحرارة بصورة صحيحة تحت الإبط (يجب وضعه في أعمق نقطة- في وسط الإبط). بالإضافة إلى ذلك يجب أن تضغط اليد بإحكام على الجسم. وقبل قياس درجة الحرارة يجب أن يكون عمود الزئبق في المقياس دون 35 درجة.
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ويشير مياسنيكوف إلى أن درجة الحرارة 36.6 هي مجرد رقم مشروط. لأنه عند قياس درجة الحرارة في الصباح تكون 37.2 وهذه طبيعية وبعد الغداء قد تصل إلى 37.7 وهذه أيضا طبيعية. ولكن إذا كانت أعلى من ذلك فحينها يجب اتخاذ ما يلزم لتخفيضها. (روسيا اليوم) 
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