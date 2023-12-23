18
o
بيروت
19
o
طرابلس
18
o
صور
18
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
19
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
صحة
"صلعة الرجال"... إكتشاف علميّ مهم!
Lebanon 24
23-12-2023
|
13:41
A-
A+
photos
0
A+
A-
اكتشف مجموعة من العلماء الجينات التي يمكن أن تسبب الصلع لدى الرجال، ووجدوا أن الطفرات النادرة في جينين قد تساهم في تساقط الشعر.
يأمل فريق العلماء في جامعة بون بألمانيا أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها، في تحديد الرجال المعرضين لخطر الإصابة بالصلع وتحسين العلاج.
Advertisement
خلال البحث، درس الباحثون التسلسل الجيني لـ 72469 رجلاً، بحثاً عن الأسباب التي قد تسبب انحسار خطوط الشعر أو تساقط الشعر بالكامل، وحددوا 5 جينات مرتبطة بتساقط الشعر وهي: EDA2R WNT10A، HEPH، CEPT1، وEIF3F.
وركز العلماء على اثنين من الجينات وهما CEPT1 وEIF3F، إذ إنهما يحتويان على متغيرات نادرة تساهم في الاستعداد الوراثي لتساقط الشعر.
وقالت الباحثة في جامعة بون سابرينا هيني: "تشير دراستنا إلى أن هذه الجينات تلعب دوراً مهماً في تساقط الشعر، ونحن نفترض أن المتغيرات النادرة داخل هذه الجينات تساهم في الاستعداد الوراثي للإصابة بالصلع".
كما ربطت الدراسة تساقط الشعر بأمراض جلدية وراثية نادرة مثل خلل التنسج الأديمي الظاهر، حيث يتطور اثنان أو أكثر من عناصر تشمل الجلد والغدد العرقية والأسنان والأغشية المخاطية، بشكل غير طبيعي، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.
Advertisement
الأكثر قراءة
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
Lebanon 24
بعدما حذر من الأمطار الطوفانية.. الأب خنيصر يكشف كيف سيكون طقس الأيام المُقبلة (فيديو)
03:54 | 2023-12-23
23/12/2023 03:54:22
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
Lebanon 24
نقل نائبة لبنانيّة إلى المستشفى بشكل عاجل... كانت تُمارس هواية السباحة وهذا ما حصل معها
06:15 | 2023-12-23
23/12/2023 06:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
Lebanon 24
وهاب للسيد: ردك فارغ
11:55 | 2023-12-23
23/12/2023 11:55:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها للغرق ونقلها إلى المستشفى... ما هي الحالة الصحيّة للنائبة حليمة القعقور؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها للغرق ونقلها إلى المستشفى... ما هي الحالة الصحيّة للنائبة حليمة القعقور؟
08:10 | 2023-12-23
23/12/2023 08:10:11
Lebanon 24
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 12:13:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في صحة
11:00 | 2023-12-23
السمنة عند الأطفال.. 5 طرق للوقاية
08:04 | 2023-12-23
دراسة جديدة عن "كورونا"... لماذا يشعر المرضى بهذا العارض؟
08:00 | 2023-12-23
ما مدى خطورة النسيان الشامل العابر وما أسبابه؟
04:29 | 2023-12-23
دراسة تكتشف سرا يكمن في دموع النساء!
04:16 | 2023-12-23
بالأرقام.. متحور كورونا الجديد أصبح الأكثر انتشارا في أميركا
04:14 | 2023-12-23
عدوى تنتقل عبر الجنس.. تحذيرات بعد ارتفاع إصابات "شيغيلا"
فيديو
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
Lebanon 24
فخامة منزل جيسيكا عازار حديث الجمهور.. شاهدوا شجرة الميلاد العملاقة التي وضعتها (فيديو)
00:13 | 2023-12-23
23/12/2023 21:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
سقوط شجرة عيد الميلاد في أحد الأسواق.. وهذا ما حصل (فيديو)
00:00 | 2023-12-23
23/12/2023 21:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
Lebanon 24
بيزوس بتصريحات مُثيرة: سننقل البشر للفضاء.. وسيعيش تريليون انسان بمستعمرات على الكواكب (فيديو)
02:18 | 2023-12-19
23/12/2023 21:58:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24