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صحة

"صلعة الرجال"... إكتشاف علميّ مهم!

Lebanon 24
23-12-2023 | 13:41
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اكتشف مجموعة من العلماء الجينات التي يمكن أن تسبب الصلع لدى الرجال، ووجدوا أن الطفرات النادرة في جينين قد تساهم في تساقط الشعر.

يأمل فريق العلماء في جامعة بون بألمانيا أن تساعد النتائج التي توصلوا إليها، في تحديد الرجال المعرضين لخطر الإصابة بالصلع وتحسين العلاج. 
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خلال البحث، درس الباحثون التسلسل الجيني لـ 72469 رجلاً، بحثاً عن الأسباب التي قد تسبب انحسار خطوط الشعر أو تساقط الشعر بالكامل، وحددوا 5 جينات مرتبطة بتساقط الشعر وهي: EDA2R WNT10A، HEPH، CEPT1، وEIF3F. 

وركز العلماء على اثنين من الجينات وهما CEPT1 وEIF3F، إذ إنهما يحتويان على متغيرات نادرة تساهم في الاستعداد الوراثي لتساقط الشعر. 

وقالت الباحثة في جامعة بون سابرينا هيني: "تشير دراستنا إلى أن هذه الجينات تلعب دوراً مهماً في تساقط الشعر، ونحن نفترض أن المتغيرات النادرة داخل هذه الجينات تساهم في الاستعداد الوراثي للإصابة بالصلع".

كما ربطت الدراسة تساقط الشعر بأمراض جلدية وراثية نادرة مثل خلل التنسج الأديمي الظاهر، حيث يتطور اثنان أو أكثر من عناصر تشمل الجلد والغدد العرقية والأسنان والأغشية المخاطية، بشكل غير طبيعي، وفق ما أوردت صحيفة ميرور البريطانية.
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