احذروها... 6 علامات تشير لارتفاع السكر في الدم

Advertisement

يشير داء السكري إلى مجموعة من الأمراض، التي تؤثر على كيفية استهلاك الجسم لسكر الدم. ويعد الغلوكوز مصدرًا مهمًا لإمداد الطاقة إلى الخلايا التي تتكون منها العضلات والأنسجة، كما أنه المصدر الرئيسي لإمداد الدماغ بالطاقة، وفقًا لما نشره موقع Mayo Clinic.وبحسب ما نشره موقع India، هناك بعض العلامات التي تشير إلى أن الشخص قد يعاني من ارتفاع مستوى السكر في الدم، كما يلي:- عدم وضوح الرؤيةإن عدم وضوح الرؤية هو أحد الأعراض المبكرة لزيادة مستوى الأنسولين. يمكن أن يواجه المرء صعوبة في التركيز على الأشياء وعدم الراحة من الرؤية الباهتة.- العوائم الهائمةيمكن أن تظهر عوائم هائمة في مجال رؤية الشخص هي عبارة عن بقع صغيرة أو بقع داكنة تطفو أثناء مشاهدة الشخص لأي أجسام.- كثرة التبولعندما يزيد مرض السكري، لا تعمل الكلى على النحو الأمثل ويمكن أن تؤدي إلى المزيد من التبول لمرات متعددة بشكل ملحوظ.- حكة في الجلدبسبب الجفاف الناجم عن كثرة التبول، تزداد الرغبة في حك الجلد.- بطء شفاء الجروحيمكن أن تؤدي زيادة مستويات السكر في الدم إلى انخفاض تدفق الدم مما قد يؤدي إلى تلف العصب أو يجعل من الصعب شفاء الجروح والتئامها ببطء.- تقلب الوزنإن فقدان الوزن غير المبرر أو زيادة الوزن يمكن أن يكون مؤشرا مبكرا على الإصابة بداء السكري.