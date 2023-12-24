Advertisement

صحة

طبيب يكشف أسباباً رئيسية للإصابة بسرطان البروستاتا

Lebanon 24
24-12-2023 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1144951-638390571000967528.jpeg
Doc-P-1144951-638390571000967528.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كشف أخصائي الأورام والجهاز البولي الروسي الدكتور ميخائيل سترانادكو أن ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم يؤدي إلى ضعف الدورة الدموية، ما قد يؤدي لاحقا إلى الإصابة بسرطان البروستاتا.
وقال سترانادكو: "يؤدي ازدياد الأنسجة الدهنية في الجسم، إلى ضعف الدورة الدموية. ونتيجة لذلك، تعاني الخلايا من جوع الأكسجين، ما يؤدي إلى موت بعضها وتحرر جزيئات مسببة للالتهابات تعرف باسم الكيموكينات (Chemokine)، والتي تعزز الالتهاب على المستويين الموضعي والجهازي، ما يساهم في تطور سرطان البروستاتا نتيجة لتعطيل آليات التحكم المناعي".
Advertisement
ونقلت شبكة أخبار روسيا اليوم عن موقع ريامو رو المحلي، في لقاء مع الأخصائي الروسي أن "البروستاتا هي عضو عضلي غدي، وقد ثبت أن السرطان يتطور من الخلايا الظهارية المعتمدة على الأندروجين في البروستاتا، الذي بدوره، يؤدي في حالة السمنة، إلى انخفاض حساسية الأنسجة للأنسولين، ما يؤدي إلى زيادة تركيزه. ويساعد هذا على تنشيط تركيب وإنتاج عوامل النمو الشبيهة بالأنسولين، التي لها دور كبير في تطور الأورام الخبيثة.
وحذر سترانادكو قائلاً "إن الوزن الزائد هو السبب الأكبر للاضطرابات الأيضية في الجسم، وقد زاد انتشاره بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة".


المصدر: روسيا اليوم

صحة

متفرقات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
02:24 | 2023-12-25
23:36 | 2023-12-24
16:00 | 2023-12-24
12:56 | 2023-12-24
07:54 | 2023-12-24
04:02 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24