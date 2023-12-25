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صحة

أطعمة إن تناولتها بإفراط تؤدي إلى فقدان جزئي للبصر!

Lebanon 24
25-12-2023 | 07:57
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حددت الدكتورة نورلانا أسكيروفا، أخصائية طب وجراحة العيون بعض المواد الغذائية التي يمكن أن تؤدي إلى فقدان جزئي للبصر.

وبحسب الأخصائية، يمكن الحفاظ على صحة العينين وتجنب فقدان البصر جزئياً، بعدم الإفراط في تناول بعض المنتجات ومن بينها، الكحول والخبز ورقائق البطاطس.
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وقالت: " تناول هذه المواد بصورة منتظمة يؤدي إلى ضمور العصب البصري".
وأضافت أن المشروبات الكحولية توسع الأوعية الدموية، وبالتالي تزيد الضغط على مقلة العين. ويمكن أن يؤدي تعاطي الكحول إلى فقدان جزئي أو كامل للرؤية".
وأدرجت الطبيبة الخبز ومنتجاته في قائمة المواد الضارة، لأنها تحتوي على النشا الذي يسبب إفراز الأنسولين خلال عملية الهضم. وامتصاص النشا بسرعة يؤدي إلى انخفاض كمية البروتين الرابط ويؤثر سلبا في تطور مقلة العين. ووفقا لها، من الأفضل تقليل الأطعمة الأخرى التي تحتوي على الكربوهيدرات في النظام الغذائي- المعكرونة والأرز والبطاطس.


المصدر: روسيا اليوم

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