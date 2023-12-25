Advertisement

صحة

يجب تجنبها لأنها "خطيرة بالفعل".. تحذير طبي من هذه المكملات الغذائية!

Lebanon 24
25-12-2023 | 08:30
A-
A+
Doc-P-1145160-638391149619970344.jpg
Doc-P-1145160-638391149619970344.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
يحذر الأطباء والخبراء من مخاطر بعض  المكملات الغذائية، وقد نقل موقع "شي فايندس" عن طبيب يدعى "تشارلز" وينشر فيديوهات توعوية باستمرار على حسابيه في إنستغرام وتيك توك، قوله إن هناك 4 مكملات غذائية يجب على الناس تجنبها لأنها "خطيرة بالفعل".
Advertisement

وبحسب تشارلز، فإن "فيتامين أ" و"فيتامين إي" و"الحديد" و"البيوتين" تفيد الجسم أكثر حين تأتي مباشرة من الأطعمة التي تتناولها، وليس من المكملات الغذائية.

فيتامين أ:
وبخصوص "فيتامين أ"، يقول تشارلز إن هذا الفيتامين يعد عنصراً غذائياً مهمّاً للحفاظ على صحة الجلد والرؤية، لكن الإفراط في تناول المكملات الخاصة به يصبح مضرا، مضيفا "يمكن أن يتراكم في جسمك ويسبب تلف الكبد".

فيتامين إي:
يوضح تشارلز أن العديد من الأشخاص يتناولون مكملات فيتامين E لخصائصه المضادة للأكسدة، لكن قال إن الجرعات العالية منه في الواقع مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان. 

الحديد:
الحديد معدن أساسي وضروري لنقل الأكسجين في الدم. ومع ذلك، يحذر الدكتور من تناول مكملات الحديد دون التوجيه المناسب، مشدداً على أنه "ما لم ينصحك طبيبك على وجه التحديد بتناول الحديد، فإنه يمكن أن يلحق الضرر بقلبك". 

البيوتين:
يلجأ العديد من الأشخاص إلى مكملات البيوتين بهدف الحصول على شعر وأظافر أكثر صحة، ويقول تشارلز: "البيوتين، وهو فيتامين ب، معروف بدوره في تعزيز خصلات الشعر والأظافر الجميلة، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى تحريف نتائج الاختبارات المعملية، مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ". (سكاي نيوز)
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في صحة Lebanon 24
07:57 | 2023-12-25
04:43 | 2023-12-25
03:00 | 2023-12-25
02:24 | 2023-12-25
23:36 | 2023-12-24
23:00 | 2023-12-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24