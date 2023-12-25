يجب تجنبها لأنها "خطيرة بالفعل".. تحذير طبي من هذه المكملات الغذائية!

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فيتامين أ"،

يحذر الأطباء والخبراء من مخاطر بعض المكملات الغذائية، وقد نقل موقع "شي فايندس" عن طبيب يدعى "تشارلز" وينشر فيديوهات توعوية باستمرار على حسابيه في إنستغرام وتيك توك، قوله إن هناك 4 مكملات غذائية يجب على الناس تجنبها لأنها "خطيرة بالفعل".وبحسب تشارلز، فإن "فيتامين أ" و"فيتامين إي" و"الحديد" و"البيوتين" تفيد الجسم أكثر حين تأتي مباشرة من الأطعمة التي تتناولها، وليس من المكملات الغذائية.وبخصوص "يقول تشارلز إن هذا الفيتامين يعد عنصراً غذائياً مهمّاً للحفاظ على صحة الجلد والرؤية، لكن الإفراط في تناول المكملات الخاصة به يصبح مضرا، مضيفا "يمكن أن يتراكم في جسمك ويسبب تلف الكبد".يوضح تشارلز أن العديد من الأشخاص يتناولون مكملات فيتامين E لخصائصه المضادة للأكسدة، لكن قال إن الجرعات العالية منه في الواقع مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.الحديد معدن أساسي وضروري لنقل الأكسجين في الدم. ومع ذلك، يحذر الدكتور من تناول مكملات الحديد دون التوجيه المناسب، مشدداً على أنه "ما لم ينصحك طبيبك على وجه التحديد بتناول الحديد، فإنه يمكن أن يلحق الضرر بقلبك".يلجأ العديد من الأشخاص إلى مكملات البيوتين بهدف الحصول على شعر وأظافر أكثر صحة، ويقول تشارلز: "البيوتين، وهو فيتامين ب، معروف بدوره في تعزيز خصلات الشعر والأظافر الجميلة، لكن الإفراط في تناوله يؤدي إلى تحريف نتائج الاختبارات المعملية، مما يؤدي إلى التشخيص الخاطئ". (سكاي نيوز)