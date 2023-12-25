بهذه الخطوات تضمن صحة عيونك.. إرشادات هامة من منظمة الصحة العالمية

أفادت إحصائيات منظمة الصحة العالمية أن 70% من الأشخاص حول العالم، الذين يحتاجون إلى النظارات الطبية لا يستطيعون الحصول عليها.

وقد أشار أحد الاختصاصيين عبر حلقة متلفزة عرضتها منظمة الصحة العالمية أن أحد الأسباب الرئيسية للعمى هو إعتام عدسة العين، وهو عتامة العدسة داخل العين مما يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية بشكل متزايد مع مرور الوقت.

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أما الأسباب الرئيسية الأخرى للعمى على مستوى العالم فتكون نتيجة تلف الجزء الخلفي من العين، ومن بينها الغلوكوما، حيث يوجد تلف تدريجي للعصب الموجود في الجزء الخلفي من العين مما يؤدي إلى تشويه الرؤية المحيطية وفي المزيد يمكن أن تؤثر الحالات الشديدة أيضًا على الرؤية المركزية.

وأضاف الإختصاصي أن أي شخص معرض لخطر الإصابة بالعمى، ولكن هناك شرائح معينة من البشر معرضة للخطر بشكل أكبر من شرائح أخرى. تشمل الشريحة الأولى كبار السن وحالات العين مثل إعتام عدسة العين والزرق والضمور البقعي المرتبط بالتقدم في العمر، وتزداد مخاطر الإصابة بها بشكل حاد مع تقدم العمر إلى درجة أن حوالي 80% من ضعف البصر يحدث للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق.

ولفت الإختصاصي إلى أن هناك عدد من الإجراءات التي يمكن اتخاذها لحماية البصر والعيون من تطور هذه الأمراض، والتي يأتي على رأسها الحد من التعرض للأشعة فوق البنفسجية باستخدام النظارات الشمسية والقبعة واسعة الحواف عندما يكون الشخص في مناطق مكشوفة خارج المنزلبالإضافة إلى ارتداء النظارات الواقية عند استخدام المواد الكيميائية والأدوات لحماية الأعين من الإصابات أيضًا.

ومؤخرًا قامت منظمة الصحة العالمية بإطلاق تطبيق جديد يسمى WHOEyes، والذي يُمكّن أي شخص لديه جهاز ذكي أو كمبيوتر من اختبار رؤيته القريبة والبعيدة والتعرف على كيفية حماية عينيه، ناصحًا بتنزيل تطبيق WHOEyes والاستفادة منه.