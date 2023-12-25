6 نصائح يابانية لإنقاص الوزن.. تعرفوا عليها

على الرغم من عدم وجود طريقة واحدة تناسب الجميع فيما خصّ فقدان الوزن، إلا أن الثقافة اليابانية تعتبر من أهم الثقافات التي تحضُّ على الأكل الواعي والتوازن وأسلوب الحياة النشط.



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فأولاً تحبّذ الثقافة اليابانية على ضرورة أن يتم تناول الطعام ببطء وبانتباه بطريقة يسمح للجسم بالتعرف على الوقت الذي يشعر فيه بالشبع، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام. ومن هنا يتفرّع عن هذه الثقافة 6 نصائح أساسية قد تساعد بعملية إنقاص الوزن.فأولاً تحبّذ الثقافة اليابانية على ضرورة أن يتم تناول الطعام ببطء وبانتباه بطريقة يسمح للجسم بالتعرف على الوقت الذي يشعر فيه بالشبع، ما يقلل من احتمالية الإفراط في تناول الطعام.

ثانيًا، إن نوعية الطعام التي يتم إدخالها إلى الجسم يجب أن تكون متنوعة، إذ يتوجب اتباع نظام غذائي غني بالخضراوات والفواكه يوفر العناصر الغذائية الأساسية والألياف، ما يعزز الشعور بالامتلاء مع سعرات حرارية أقل. كما وإن تضمين المزيد من الأسماك في النظام الغذائي وتقليل تناول اللحوم الحمراء يمكن أن يساعد على الوصول إلى وزن صحي للجسم.



وللشاي دور أساسي بإنقاص عملية الوزن، إذ يعد الشاي الأخضر عنصرًا أساسيًا في الثقافة اليابانية وهو غني بمضادات الأكسدة. حيث قد يساعد شرب الشاي الأخضر، خاصة قبل الوجبات، على تعزيز عملية التمثيل الغذائي والمساهمة في إدارة الوزن.



وصولاً إلى الرياضة، وخاصةً المشي، حيث تم تصميم العديد من المدن اليابانية للمشي، ومن الشائع أن يقوم الناس بدمج المشي في روتين حياتهم اليومية.



وانتهاءً بـ" "هارا هاتشي بو" حيث يمكن ترجمتها إلى تناول الطعام حتى يشبع المرء بنسبة 80%. فمن خلال ممارسة التحكم في كمية الطعام وعدم الإفراط في تناول الطعام، فإن الشخص يمنح جسمه وقتًا للإشارة إلى الشبع، ما قد يمنع الإفراط في استهلاك السعرات الحرارية.

